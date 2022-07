1 Parla Rita Dalla Chiesa

In queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Rita Dalla Chiesa. Dagospia ha infatti svelato in esclusiva che la conduttrice dovrebbe far parte del cast ufficiale del GF Vip 7, che come sappiamo partirà su Canale 5 a settembre. La nuova edizione del reality show è già attesissima, e solo pochi giorni fa sono state confermate le due opinioniste: Sonia Bruganelli e Orietta Berti. Da settimane intanto sul web circolano numerose indiscrezioni circa i nuovi Vipponi che abiteranno la casa di Cinecittà, e alcuni nomi si stanno facendo sempre più insistenti. Tra questi ci sarebbe anche quello della Dalla Chiesa, che adesso ha finalmente rotto il silenzio. Agli amici di FanPage infatti Rita ha confermato di aver avuto contatti con Alfonso Signorini, ma che al momento sta ancora valutando il da farsi. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“I contatti con Alfonso ci sono stati. È una persona della quale mi fido e gli voglio bene da sempre. Ci sto riflettendo, non ho ancora preso una decisione certa, ma posso confermare che con Alfonso ci siamo visti e ne abbiamo discusso più volte. Non c’entrano questioni economiche. Se non ho mai accettato di fare un reality prima è solo perché prendo in considerazione altre cose. Si tratta di questioni private e familiari, nulla di più”.

In passato come qualcuno saprà Rita Dalla Chiesa ha rifiutato la partecipazione a L’Isola dei Famosi, tuttavia ha precisato di trovare i reality un esperimento televisivo interessante. Ecco cosa ha aggiunto lei:

“Credo che per chi fa come me questo lavoro da tanti anni sia un’esperienza da prendere in considerazione. Si tratta di mettere a confronto vite diverse, storie diverse. Sono sempre molto curiosa di indagare i rapporti umani ed è interessante vedere come la nostra società sta evolvendo e cambiando. Demonizzare queste trasmissioni a prescindere è sbagliato”.

Cosa accadrà dunque? Rita Dalla Chiesa entrerà a far parte del cast del GF Vip 7 o all’ultimo momento deciderà di rifiutare l’offerta? In attesa di scoprirlo, andiamo a rivedere quali sono gli altri presunti Vipponi svelati da Dagospia.