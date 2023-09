NEWS

Andrea Sanna | 23 Settembre 2023

Caterina Balivo

La gaffe di Caterina Balivo

Ieri è andata in onda l’ultima puntata settimanale de La Volta Buona, nuova trasmissione condotta da Caterina Balivo su Rai 1. Ospite dell’appuntamento Katia Ricciarelli. La soprano ha concesso una lunga intervista dove si è messa a nudo, raccontando la sua storia. Nel momento però in cui la discussione si è spostata su Josè Carreras, la Balivo ha voluto approfondire la questione.

“Ero stanca di fare l’eterna fidanzata. Lui era già sposato”, ha detto Katia Ricciarelli. Nel sentire questa frase Caterina Balivo ha rilanciato a sua volta: “Ah, tu eri l’amante? Non lo sapevo”. L’esclamazione della conduttrice ha fatto calare il silenzio in studio e provocato la pronta reazione della cantante: “Come ti permetti?”, ha risposto prima di sorridere e svelare: “Io ero l’amore della sua vita”.

Ecco il video del momento in cui Caterina Balivo e Katia Ricciarelli ne hanno parlato…

Ancor prima di parlarne da Caterina Balivo, la cantante lirica aveva già affrontato l’argomento. Nella Casa del GF Vip Katia Ricciarelli aveva svelato qualche retroscena sulla sua storia d’amore con Josè Carreras, spiegando come lui abbia lasciato la moglie per avere una relazione con lei: “È stato un amore folle”.

La relazione durata ben 13 anni, come detto anche da Caterina Balivo a La Volta Buona, però si è conclusa proprio per volere di Katia Ricciarelli. Di questo ne aveva già parlato lei stessa nel reality, come gentilmente ripreso da Fanpage.it: “Quando lo lasciai, lui tornò dalla moglie e fece anche un figlio. Ho sofferto, però, mi sono detta che era colpa mia. Lui mi aveva detto che era finita con la moglie. In realtà, dopo anni che andavamo avanti così, lui aveva fatto un altro figlio“.

Si è trattato comunque di un amore caratterizzato da passione e da alcuni stop. La stessa Katia Ricciarelli a Il Corriere della Sera ha poi rivelato che uno dei motivi che hanno sancito la fine della loro storia è stato a causa dei tradimenti di lui: “È finita perché non mi andava di essere tradita. I tenori sono corteggiatissimi e le tentazioni fuori dai teatri abbondano”.