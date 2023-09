Maria Teresa Ruta è Sylvie Vartan a Tale e quale, ma Malgioglio la boccia: “Un disastro”

NEWS

Debora Parigi | 22 Settembre 2023

Maria Teresa Ruta diventa Sylvie Vartan nella prima puntata di Tale e quale 2023

Una vera bomba è la presenza di Maria teresa Ruta a Tale e quale show 2023. La sua energia, la sua simpatia la rappresentano ed è una reunion dopo 30 anni dal primo programma insieme con il coduttore Carlo Conti. Ma cosa farà in questa prima puntata?

La redazione della trasmissione ha deciso di far diventare Maria Teresa Ruta la cantante Sylvie Vartan. La canzone scelta è “Buonasera, buonasera”, che la showgirl e conduttrice ha apprezzato davvero tanto. Il risultato? Migliore del previsto

Maria Teresa Ruta era molto preoccupata per la sua vocalità e aveva infatti messo le mani avanti su questo. Loretta Goggi le ha fatto i complimenti facendo notare proprio che non era così male la voce. Complimenti anche da Giorgio Panariello. Chi proprio non è rimasto soddisfatto è stato Cristiano Malgioglio che l’ha bocciata. E infatti le ha detto: “È stato un disastro!”. La conduttrice era pronta a questo commento infatti non ha replicato e ha reagito a suo modo, cioè con una bella risata divertita. E a voi è piaciuta la sua performance?

Potete rivedere questa esibizione e tutte le altre sul sito di RaiPlay.