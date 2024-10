A La Volta Buona la conduttrice Caterina Balivo non ha risparmiato una frecciatina a Teo Mammucari. A proposito della sua mancata ospitata in trasmissione: “Voleva soldi, soldi”, per poi troncare la conversazione.

La rivelazione di Caterina Balivo

Probabilmente è passata in sordina la frecciatina lanciata da Caterina Balivo durante la puntata del 21 ottobre de La Volta Buona. Come ogni lunedì la prima parte è stata ampiamente dedicata a Ballando con le Stelle.

Involontariamente Anastasia Kuzmina ha svelato perché Teo Mammucari lo scorso anno ha sempre rifiutato di partecipare come ospite in trasmissione per parlare del percorso nel dance show di Milly Carlucci, come fatto dagli altri partecipanti.

In studio la ballerina si è detta felice della sua ospitata da Caterina Balivo, tanto da voler chiedere a Milly Carlucci di poter ricevere l’autorizzazione di partecipare più spesso, perché divertita. A quel punto la Balivo, senza peli sulla lingua, ha ricordato l’assenza di un anno della Kuzmina in trasmissione: “Tu manchi da un anno qui, perché Teo non lo abbiamo visto”.

Effettivamente Anastasia Kuzmina ha confermato quanto detto da Caterina Balivo, per poi lanciare un appello: fare in modo che arrivasse in trasmissione a La Volta Buona. Francesco Paolantoni si è detto stupito e ha quindi domandato: “Ah non è mai venuta qui con Teo?”.

Ed è proprio dopo questa innocente domanda da arte dell’attore comico, che Caterina Balivo ha lanciato una frecciatina, citando la frase della canzone di Mahmood: “Voleva soldi, soldi”, per poi battere le mani.

Dunque senza dire troppo, secondo il suo parere, Teo Mammucari avrebbe partecipato a La Volta Buona solo a una precisa cifra e non al di sotto. In studio e gli ospiti Anastasia Kuzmina e Francesco Paolantoni non hanno trattenuto le risate, mentre Caterina Balivo ha cambiato argomento.

Teo Mammucari per ora non ha commentato o risposto alla stoccata. Deciderà di intervenire?