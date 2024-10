In un’intervista, Marina La Rosa ha lanciato una frecciatina alla concorrente del Grande Fratello Shaila Gatta e all’opinionista Beatrice Luzzi.

La frecciatina di Marina La Rosa a Shaila Gatta

Il mese prossimo prenderà il via la prossima edizione de La Talpa e tra i protagonisti più attesi c’è anche Marina La Rosa, pronta a tornare in TV con un nuovo reality show. Oggi al settimanale Chi l’ex gieffina ha rilasciato un’intervista in cui a modo suo ha espresso un parere su una delle protagoniste del Grande Fratello, Shaila Gatta e l’opinionista Beatrice Luzzi, pungendo entrambe.

Nel suo discorso è stato chiesto a Marina La Rosa, alla quale era stato attribuito il soprannome di “gattamorta” (parola che spesso l’ha fatta soffrire), se secondo lei Shaila e Beatrice incarnano questa definizione. Per lei non è assolutamente così.

In riferimento alla gieffina, Marina La Rosa ha detto che la vede un po’ confusa come tante donne: “Cerca il ‘bello e dannato'” e avrebbe a disposizione Javer che per quanto bello, forse lo reputa poco dannato:

«È combattuta perché Javier le piace, ma non vede la sfida», per poi ricordare le frasi e l’indecisione continua dell’ex velina di Striscia la Notizia. Secondo Marina La Rosa, Shaila Gatta giocherebbe a carte scoperte, continuando però a mischiare il mazzo:

«Il fatto che fosse indecisa fra due persone, Javier e Lorenzo. Poi, la incasella suo malgrado in un mondo di cose già viste. I triangoli e quadrilateri, dinamiche televisive che lasciano sempre un dubbio sull’essenza di un gesto».

Le parole su Beatrice Luzzi

A questo punto Valerio Palmieri, che ha realizzato l’intervista ha domandato a Marina La Rosa se allora “Beatrice Luzzi potrebbe essere una gattamorta“. Ma anche in questo caso, l’ex gieffina è stata piuttosto decisa nel dire la sua:

«Quando ha fatto il Grande Fratello anche lei voleva essere protagonista. Creava cinquemila dinamiche e uscendo come una donna molto polemica. Cercava di affermarsi su tutto e tutti.

La gattamorta può anche entrare in conflitto, ma lo fa distrattamente, con nonchalance. È una questione di sex appeal e savoir faire», ha concluso Marina La Rosa pronta a gettarsi in una nuova avventura come La Talpa.

Non ci resta che attendere la replica di Shaila e Beatrice!