1 L’annuncio di Caterina Siviero

Gli affezionati fan del GF spesso si chiedono che fine hanno fatto alcuni dei protagonisti di cui si sono un po’ perse le tracce. Ebbene una bella notizia arriva dall’ex concorrente dell’edizione numero 12 del reality, Caterina Siviero. Dopo Ivana Icardi (anche lei ex del programma) anche la gieffina è diventata mamma per la seconda volta. Solo due giorni fa, infatti, lei e il suo attuale compagno Marco Contini hanno fatto sapere sui social, con grande gioia ed emozione, di essere diventati nuovamente genitori:

«Mi scoppia il cuore. 20/08/2021. 4 kg per 53 cm di puro amore CARLOS ANDREA BENVENUTO AMORE DI MAMMA E PAPÀ. Noi stiamo benissimo , è stato un parto meraviglioso , lacrime di gioia. Ed è proprio vero ci si innamora per la seconda volta. Adesso non vediamo l’ora di fargli conoscere Camilla. Grazie amore mio grande Marco per non avermi lasciata un secondo. La mia forza»

Ha raccontato Caterina Siviero, sia per iscritto che attraverso delle immagini. E ancora:

«Qui erano le 6.05, Carlos è nato da 3 ore. Quanto è incredibile la natura? Di come viene naturale al bambino attaccarsi al seno della mamma, il suo posto sicuro. Pelle contro pelle. Per 9 lunghi mesi ho respirato assieme a lui. Pensi: ma come è possibile che era dentro la mia pancia? E ora starei a guardarlo per ore. E questa sensazione invece non l’avevo mai dimenticata. La vita è qualcosa di UNICO. Carlos, la tua mamma è perdutamente innamorata di te.»

Si legge su Instagram. Grande gioia anche di papà Marco Contini, il quale ha scattato una bella foto insieme alla secondogenita e alla sua compagna Caterina Siviero, con una dolce didascalia:

«20.08.21 ore 03:27, la nostra famiglia è ora al completo. Si dice la prima volta non si scorda mai, tutto vero…ma nemmeno la seconda…ed è stato tutto così meraviglioso che non servono parole…l emozione oggi non ha voce. Grazie per quello che hai fatto, per la forza che hai e per la mamma che sei. Ti amo infinitamente Caterina. Benvenuto Carlos Andrea. 4 kg e 53 cm di puro amore. Sei vita.»

Ha scritto il calciatore in merito al nuovo arrivato in famiglia. Noi di Novella 2000 e Novella2000.it ci congratuliamo con la coppia per questa dolce notizia. Ma ricordiamo qualcosa sulla vita privata di Caterina Siviero e sul suo percorso al GF 12…