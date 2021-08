1 Ivana Icardi è diventata mamma

Dopo l’annuncio a sorpresa della gravidanza pochi mesi fa, Ivana Icardi ha partorito. A dare la notizia è stata proprio l’ex vippona del Grande Fratello Vip, alcuni giorni dopo il parto. Come riporta, infatti, Biccy.it, la sorella di Mauro Icardi ha scritto sul proprio profilo Instagram:

Potete immaginare che ora mi occupo di qualcos’altro. Grazie mille a tutti per essere sempre presenti. Siamo super felici.

La piccola si chiama Giorgia Sierra ed è nata dall’amore di Ivana Icardi con Hugo Sierra. I due si erano conosciuti nel 2019 nel reality show Supervivientes, la versione spagnola de la nostra Isola dei famosi. E fecero molto scandalo.

Ivana e Hugo parteciparono al reality in qualità di ex flirt di due vip: lei ex di Gianmarco Onestini e lui di Adara Molinero. Ivana aveva conosciuto Gianmarco al Grande Fratello Vip (ma aveva preso il due di picche), mentre Hugo era fidanzato con Adara da molto tempo e insieme avevano anche una bambina. Poi, al Gran Hermano Vip, Adara tradì Hugo con Gianmarco facendo scoppiare tra loro un grande amore, poi finito.

L’anno successivo, quindi, Ivana e Hugo sbarcarono in Honduras e su di loro ci furono molte polemiche anche da parte di Luca Onestini…