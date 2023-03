NEWS

Andrea Sanna | 4 Marzo 2023

C'è Posta per te

La storia di Assunta a C’è Posta Per Te

È in onda una nuova puntata di C’è Posta Per Te. Sorprese, ospiti e storie emozionanti hanno fatto da cornice all’appuntamento di questa sera. Quella di cui vi parliamo è la storia di Assunta. Separata, ha comunque mantenuto un buon rapporto con il suo ex.

Assunta ha scritto a C’è Posta Per Te per cercare nuovamente suo figlio Mattia, ma ha voluto confrontarsi anche con Roxanne, fidanzata del ragazzo, con cui convive attualmente. Proprio dopo che il giovane ha intrapreso questa relazione, ha allontanato sua madre e da un anno non hanno alcun rapporto.

L’intento di Assunta è che il giovane possa tornare ad avere un rapporto con la sua famiglia, a detta sua ostacolato proprio da Roxanne. Fin dall’inizio non ha avuto una buona impressione di lei, ma ha cambiato idea conoscendola meglio. Anche se ha sempre mantenuto delle riserve. Quei dubbi si sono fatti via via certezze nel momento in cui ha visto un cambio d’atteggiamento. La situazione ha portato Mattia a chiudere definitivamente con sua madre, la quale si è rivolta a C’è Posta Per Te per concederle una chance.

“Non vuoi avere rapporti con la nostra famiglia? Sei libera di non averne ma lascia libero Mattia nell’avere rapporti con la sua famiglia“, ha chiesto Assunta rivolgendosi alla nuova. Il pubblico di C’è Posta Per Te in studio ha fatto partire un lungo applauso.

Roxanne ha avuto qualcosa da recriminare: “Siamo andati oltre l’affetto della mamma a suo figlio. Oltre il limite della mamma possessiva. È arrivata a dire tante cattiverie su di me e la mia famiglia“. Assunta ha provato a far ragionare suo figlio a C’è Posta Per Te, ma con scarsi risultati.

Mattia ha deciso infatti di chiudere la busta e, di conseguenza, non avere alcun legame con sua madre Assunta.