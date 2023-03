NEWS

Andrea Sanna | 4 Marzo 2023

C'è Posta per te

Roberta scrive a C’è Posta Per Te

Questa sera a C’è Posta Per Te tra le tante storie e ospiti, Maria De Filippi ha raccontato anche quella di Roberta, che ha scritto al programma perché sente la mancanza di suo figlio e vorrebbe riallacciare un legame ormai perduto dopo alcuni anni. I rapporti sono ormai interrotti da tempo.

Come appreso Roberta si è separata dal suo ex marito e ora vive accanto a David, nuovo compagno più giovane di lei di 17 anni. Insieme hanno avuto una figlia. Roberta vorrebbe riavere indietro suo figlio Alessio, che non ha accettato fino in fondo la frequentazione e che ha sempre avuto da ridire anche sulla nazionalità dell’uomo.

C’è stato un periodo in cui però il ragazzo aveva cambiato idea su David. Nel mentre il rapporto tra Roberta e il suo ex è sempre più complesso. Anche lui, in base al racconto a C’è Posta Per Te, a sua volta, sembra aver voltato pagina a quanto pare. Questo ha portato nuovamente Alessio a tornare sui suoi passi e allontanarsi da Roberta definitivamente.

Il figlio Alessio ha un bellissimo rapporto con il padre e la sua compagna, che chiama ‘mamma’, si mostra con lei sui social e ha persino tatuato il suo nome.

Insieme a Roberta in studio a dargli forza il suo compagno David, che sembra essere particolarmente rilevante nella vicenda. Lui avrebbe voluto starne fuori, ma per volere di Maria ha presenziato. La donna a C’è Posta Per Te ha manifestato il suo dolore. Secondo il giovane, però, le cose sarebbero andate diversamente e si sente molto ferito dalla madre: “In questi tre anni non mi ha mai cercato”.

Stando al suo pensiero Roberta avrebbe preferito il compagno a lui: “Non era un ambiente sereno. Sono arrivato all’apice. Lui mi è indifferente. Se è più giovane di lei a me non importa. Facevo finta che andasse tutto bene perché spinto da mio padre. I modi per cercarmi li aveva. Se mi avesse cercata avrei reagito come ora. L’ha detto lei. Inizialmente non avevo accettato nemmeno la compagna di papà, ma piano piano ho imparato a conoscerla e abbiamo un bel rapporto”.

Maria De Filippi ha provato a far ragionare il ragazzo, che però voluto chiudere la busta a C’è Posta Per Te.