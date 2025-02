Fausto si rivolge a C’è Posta Per Te per cercare il figlio Lorenzo, che non vuole più vedere il papà da 9 anni

Stasera ad arrivare a C’è Posta Per Te è stato Fausto, che ha inviato la posta a suo figlio Lorenzo, che non vuole vederlo da ben 9 anni. Ecco cosa è accaduto in studio.

La storia di Fausto a C’è Posta Per Te

Questa sera tra le storie della quarta puntata di C’è Posta Per Te c’è stata anche quella di Fausto, che ha cercato suo figlio Lorenzo, che non vuole vederlo da ben 9 anni. I diverbi iniziano quando il matrimonio tra Fausto e sua moglie finisce a causa di un tradimento di lui. Da quel momento Lorenzo, che all’epoca aveva 13 anni, interrompe i rapporti con il padre e lo blocca su tutti i social.

Con il passare del tempo Fausto ha fatto di tutto per cercare di rivedere suo figlio, arrivando anche a chiedere un parere ai suoi legali. Quando però Lorenzo cerca il papà dopo anni per un aiuto economico, tra i due scoppia un diverbio. Nonostante in seguito Fausto le abbia provate di tutte per riallacciare i rapporti con Lorenzo, lui ha sempre rifiutato di vederlo e di incontrarlo.

Stasera dunque a C’è Posta Per Te l’uomo ha fatto un nuovo tentativo per cercare di riabbracciare suo figlio e gli ha dunque chiesto di voltare pagina. Lorenzo tuttavia inizialmente si è mostrato restio a incontrare Fausto e ha spiegato di aver vissuto un forte dolore e di aver bisogno di altro tempo per metabolizzare la situazione.

Non è mancato ovviamente l’intervento di Maria De Filippi, che ha avuto un lungo faccia a faccia con il ragazzo. Lorenzo tuttavia ha affermato di non provare più sentimenti per suo padre. A quel punto ha deciso di chiudere la busta e ha lasciato lo studio.