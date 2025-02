America a C’è Posta Per Te cerca il padre Donato che non vede da 7 anni per via della moglie di lui

Questa sera nel corso della quarta puntata di C’è Posta Per Te ad arrivare in studio è stata America, che ha inviato la posta a suo padre Donato che non vede da ben 7 anni.

Cosa è accaduto a C’è Posta Per Te

Siamo nel pieno della quarta puntata di C’è Posta Per Te e anche stasera non mancano le emozioni. Ad arrivare in studio è stata America, che ha deciso di inviare la posta a suo padre Donato che non vede e non sente da ben 7 anni. La giovane donna ha raccontato che le tensioni tra lei il papà sono sorte dopo il matrimonio di quest’ultimo con Mirella, che da quando è entrata nella sua vita avrebbe tentato di allontanarlo dai figli.

America racconta che fin dal primo incontro non ha avuto una buona impressione della compagna del padre, tuttavia la lite definitiva avviene nel 2017. Da quel momento l’uomo ha deciso di interrompere il rapporto con la figlia e suo marito Gennaro. I due così stasera hanno inviato la posta a Donato e a Mirella per cercare di riallacciare il legame.

Nello studio di C’è Posta Per Te dunque America in lacrime ha chiesto a suo padre di voltare pagina e di tornare a essere uniti. Donato e Mirella tuttavia hanno accusato America di non aver portato rispetto al loro matrimonio in diverse occasioni ed è così partito un acceso e botta e risposta.

A intervenire è stata anche la stessa Maria De Filippi, che ha provato a calmare le acque. Dopo un lungo dibattito però i due hanno deciso di chiudere la busta, non essendo pronti a riallacciare i rapporti con America.