C’è posta per te, ricordate Flavia, Gianmarco e il tormentone ‘No pasa nada’? Sono tornati insieme! (VIDEO)

Andrea Sanna | 28 Febbraio 2024

C'è Posta per te

Vi ricordate di Flavia e Gianmarco di C’è posta per te? Sono tornati di nuovo insieme. Ecco come l’hanno annunciato sui social

A C’è posta per te la loro storia è stata molto commentata e discussa, ricordate Flavia e Gianmarco di “no pasa nada”? Su di loro sembrano esserci delle interessanti novità. Pare infatti che siano tornati insieme.

C’è posta per te: Flavia e Gianmarco sono tornati insieme

Ricordate Flavia e Gianmarco di C’è posta per te? È stata una delle storie più commentate sui social da parte dei telespettatori, che spesso si sono chiesti se sono o meno tornati insieme. A riguardo ci sono state svariate teorie e supposizioni, ma ora a svelare la verità ci hanno pensato i diretti interessati.

Con un video pubblicato sui social proprio Flavia e Gianmarco hanno fatto sapere del loro ritorno di fiamma. Dunque se a C’è posta per te non sembra esserci alcuna possibilità di un futuro insieme, sembrano averci ripensato. Ed è stata Flavia a fare ironia sui social: “Io dopo averlo chiamato ‘pagliaccio’ davanti a tutta Italia”, si legge nel video. Come didascalia ha scelto invece un’altra scherzosa frase: “No pasa nada, la coerenza prima di tutto”.

Il web ha commentato l’accaduto e in tanti hanno affermato che si aspettavano un ritorno di fiamma per la coppia. Ma ricordate perché sono arrivati alla rottura i due protagonisti di C’è posta per te?

Gianmarco in passato ha tradito la fidanzata Flavia. Lei quando ha scoperto tutto si è molto arrabbiata. Per tale ragione lui ha chiamato C’è posta per te con l’obiettivo di riconquistarla. Flavia però ha respinto qualsiasi giustificazione e ha chiuso la busta concludendo con la frase diventata virale: “No pasa nada”.

Sui social poi i telespettatori hanno tenuto d’occhio i movimenti di entrambi e hanno cercato di comprendere quale sarebbe stata la scelta di Flavia. Inizialmente ha protagonista di C’è posta per te ha mantenuto fede all’accaduto e si è mostrata spesso da sola, scherzando sulla vicenda. Gianmarco esattamente come lei ha continuato la propria vita.

A far dubitare però è sempre stato il “segui” mantenuto su Instagram da parte di entrambi, che ha lasciato pensare come forse tra Flavia e Gianmarco di C’è posta per te non fosse del tutto finita. Ora arriva la conferma che sono tornati a essere una coppia!