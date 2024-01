Spettacolo

Nicolò Figini | 20 Gennaio 2024

C'è Posta per te

Questa sera a C’è Posta per Te abbiamo visto Gianmarco chiedere scusa all’ex Flavia dopo uno scambio di messaggi con un’altra ragazza. Durante il confronto la destinataria della lettera ha ammesso la sua particolare vendetta.

Il tradimento di Gianmarco a C’è Posta per Te

Dopo aver sentito la storia di Luana e della sua famiglia ma anche la sorpresa di cui è stato protagonista Stefano De Martino, ecco arrivare il turno di Gianmarco e Flavia. Il ragazzo ha chiamato l’ex fidanzata dopo alcune delusioni e tradimenti. L’emittente della lettera ha chiamato a C’è Posta per Te per Flavia e i suoi genitori ma il padre e la madre non hanno accettato.

Questa è la storia di un amore interrotto: Gianmarco scrive a #CePostaPerTe per recuperare la sua storia d’amore con Flavia! pic.twitter.com/aiRnQjoIi7 — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 20, 2024

Gianmarco dichiara di essere cambiato in questi ultimi mesi e di non aver visto più alcuna ragazza perché vuole avere un’altra possibilità. Tuttavia Flavia ha saputo da fonti certe che l’ex sta frequentando una persona, ma Maria De Filippi lo difende: “Io gli credo, sarebbe un pazzo altrimenti“.

Flavia, tuttavia, dopo aver sentito il riassunto della conduttrice ha ammesso di aver compiuto un gesto molto particolare: “Dopo che ho saputo dei messaggi tra lui e un’altra ragazza ci sono rimasta male. Gli ho tagliato tutto l’armadio“. Aggiunge che ormai non gliene interessa più nulla di lui: “Non ha fatto niente per recuperare“.

Maria si è sorpresa dalla storia dei vestiti e Flavia, tra le risate del pubblico, ha ribadito di averli tagliati e gli ha anche mandato un video mentre lo stava facendo. Questo per dimostrare tutta la rabbia che stava provando in quel momento: “Io non sento più nulla, chiudi la busta“.

Alla fine la destinataria della lettera è uscita dallo studio di C’è Posta per Te. Chissà se i due ex innamorati riusciranno a chiarirsi nella vita reale oppure no. Non ci resta che prepararci per tutte le altre storie che ci attendono nelle prossime ore e sperare che almeno queste si possano concludere al meglio.