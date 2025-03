Francesco ha chiamato il programma di Maria De Filippi perché ha voluto chiedere scusa alla moglie dopo averla tradita più di una volta con un’altra donna. Ecco tutto ciò che è successo a C’è Posta per Te questa sera.

Il marito chiede scusa alla moglie a C’è Posta per Te

Francesco ha voluto recuperare il rapporto con la moglie Ilenia. Ma che cos’è successo tra loro? Nel 2017 hanno un figlio ma la sua nascita scatena una crisi e nel 2021 va via di casa conoscendo un’altra donna su Facebook. Si frequentano e diventa di pendente da lei perché “c’era una forte intesa sessuale“.

Pubblica delle foto con questa donna e Ilenia va su tutte le furie, provando poi ad allontanarlo definitivamente dalla sua vita. Nonostante questo, però, Francesco torna dalla sua famiglia anche se l’altra signora lo chiama e gli manda spesso messaggi. Lui cede e torna tra le braccia dell’altra, facendo avanti e indietro tra lei e la moglie per diverso tempo. Oggi, però, si è reso conto di amare Ilenia.

Durante la puntata di C’è Posta per Te Ilenia non ha voluto assolutamente aprire la busta. “Non mi manca, sono serena. Per me non sei nulla“, ha affermato. Ha ripreso in mano la sua vita finalmente e vuole restare da solo con il figlio. Maria De Filippi non ha potuto fare davvero niente perché si è accorta che la donna era irremovibile sulla sua decisione.

Purtroppo, non sempre le storie vanno a buon fine e capita che i destinatari della lettera la chiudano tornando a casa. Speriamo che le prossime abbiano un risvolto migliore.