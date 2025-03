A c’è Posta per Te Sante ha cercato la figlia Michelle con la quale non parla da ben 8 anni. Ecco la sofferta e dura reazione della ragazza

Una storia di C’è Posta per Te di questa sera ha riguardato la ricerca di un padre della figlia con cui non parla da ben 8 anni. Ecco tutto ciò che è successo durante il confronto.

Il padre cerca la figlia a C’è Posta per Te

A C’è Posta per Te è arrivato Sante, un uomo che si è sposato a 21 anni ma litigava molto spesso con la famiglia della moglie. Per tale ragione, nonostante la figlia molto piccola, decide di lasciare la casa che condividevano. Dopo la separazione ha iniziato a pagare gli alimenti e ha ripreso a vedere la piccola.

L’uomo racconta che, però, l’ex compagna si arrabbia molto se ritardava anche solo di cinque minuti. Descrive dunque un rapporto molto complicato che lo porta a smettere di cercare la figlia quando lei ha solo 10 anni. Oggi sono passati 8 anni, ha una nuova compagna e ci rimane male quando scopre che la ragazza lo insulta sui social a causa del trauma che ha vissuto.

A C’è Posta per Te, Sante ha affermato di non averla mai dimenticata: “Un padre non lo fa. Maria De Filippi cerca di portare la pace tra loro mentre il padre stava piangendo con la speranza che Michelle potesse aprire la busta. “Qualsiasi cosa possa dire non è giustificabile“, ha dichiarato visibilmente ferita lei. Poi ha continuato:

“Rivederlo non mi fa nessun effetto. Io ho avuto una grande mamma, se sono quello che sono è grazie a lei e a nessun altro. […] Da quando è andato via ho messo me stessa e mamma al primo posto.

Qualsiasi cosa mi faccia male, la allontano. Lui ha avuto una figlia. Ho sempre pensato: quando la guarda non pensa a me?”.

Purtroppo Michelle ha deciso di chiudere la busta ma Sante ha affermato che non si fermerà a C’è Posta per Te. Il papà le ha promesso che non smetterà di cercarla e di provare a riallacciare un rapporto con lei, poi ha salutato Maria De Filippi prima di lasciare lo studio.