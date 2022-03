Genitori scrivono a C'è Posta Per Te per chiedere perdono alla figlia, ma in puntata si scatena il caos. La decisione di Maria

C’è Posta Per Te: caos tra genitori e figlia

Se Christian ha conquistato il web questa sera a C’è Posta Per Te, un’altra storia ha diviso gli utenti e vede protagonisti Valeria e Angelo e la loro figlia Rosalba. Quest’ultima ha ricevuto l’invito in trasmissione insieme al compagno Sebastiano. I genitori si sono rivolti alla trasmissione per poter ricucire il rapporto con loro.

I genitori hanno litigato sia con Rosalba che con Sebastiano per dei soldi (prestati e mai restituiti ed è stato tirato in ballo l’acquisto di una macchina) e perché, a causa di un litigio, hanno utilizzato delle parole davvero forti nei confronti del ragazzo, questo stando al racconto riportato e alla testimonianza di Sebastiano, particolarmente deluso: “Mi hanno dato del porco”.

Per tale ragione, per un certo periodo, Sebastiano e Rosalba, come rivelato a C’è Posta Per Te, si sono lasciati poco prima delle nozze. Il padre e la madre di Rosalba hanno raccontato che quest’ultima sognava un matrimonio in grande stile e che, come location, aveva scelto Noto esattamente come i Ferragnez. Aveva chiesto a Valeria e Angelo di poter pagare parte dell’evento, così come avrebbero fatto i genitori di Sebastiano. Una situazione che al padre e alla madre di lei ha fatto storcere il naso, a causa delle tante pretese.

Non sono mancate altre accuse reciproche. In puntata a C’è Posta Per Te la discussione si è fatta rovente e Angelo ha pensato che, forse, è il caso di lasciarli perdere e farli crescere un po’. A tal proposito non sono mancati altri attacchi, che hanno portato Maria De Filippi a mettere fine a questa storia, portando alla chiusura della busta. Questo perché si era arrivati a un punto di non ritorno.

Al momento non sappiamo se, dopo questo scontro a C’è Posta Per Te, c’è stato o meno un avvicinamento tra le parti. Nel mentre per non perdervi nemmeno una news sulla trasmissione continuate a seguirci!

Novella 2000 © riproduzione riservata.