1 Chi è Christian di C’è Posta Per Te

La puntata di stasera di C’è Posta Per Te, oltre alle sorprese (pensiamo a quella con Chiellini e Bonucci), racconta anche tante storie. Tra queste quella di Giovanni. Un padre di due figli, Giuseppe (nato da un matrimonio e ha 9 anni) e poi Christian di 19 anni, che ha avuto quando ne aveva 22. Per lui dice di non essere stato un buon padre e vorrebbe esserlo.

A 22 anni ha conosciuto la mamma di Christian, mentre lui era già impegnato con un’altra relazione. La donna non gli dice di aspettare un bambino e quando lo scopre si arrabbia, dato che gli era stato tenuto nascosto. La fidanzata lo lascia. Al momento del parto, al quale lui ha assistito, sente una forte emozione che lo spinge a creare una famiglia. Ma il tutto dura solo due mesi. Si sentiva libero e non pensava a suo figlio.

Il racconto di Maria De Filippi a C’è Posta Per Te è proseguito ancora. Dopo 7 anni Giovanni si fa una vita e ha un secondo figlio, Giuseppe. Lì capisce l’importanza di essere padre e riavere un rapporto con Christian, il quale sta affrontando un periodo difficile. Lo psicologo consiglia alla madre del ragazzo di avere un incontro con lui, che c’è stato. Giovanni si sentiva emozionato e ha provato ad approcciarsi a suo figlio, prima di salutarsi. Si sentono per un mese tra messaggi e chiamate, per poi interrompere i rapporti. Al 18esimo compleanno la donna lo chiama per mandargli il solito bonifico. Giovanni sperava di poter riavere così un avvicinamento con suo figlio, il quale però è sempre sembrato molto distaccato.

Giuseppe ha accettato l’invito a C’è Posta Per Te e ha così avuto modo di scoprire quanto raccontato da suo padre a Maria De Filippi. Giovanni gli ha chiesto perdono: “È giusto che tu sia indifferente nei miei confronti, non voglio perdere più tempo”. Ma cosa avrà deciso di fare Giuseppe e perché è diventato così popolare sul web?