C’è posta per te, Maria Grazia e Raffaella cercano il padre (che le ha abbandonate) dopo 50 anni

Spettacolo

Andrea Sanna | 25 Febbraio 2024

C'è Posta per te

Questa sera in puntata a C’è posta per te due figlie, Maria Grazia e Raffaella, hanno voluto mettersi in contatto con il padre Renato, che non vedono da 50 anni. Lui le ha abbandonate ma…

C’è posta per te, Maria Grazia e Raffaella cercano il padre

C’è posta per te anche questa sera è tornato con una puntata ricca di emozioni. Questa è la storia di due figlie Maria Grazia e Raffaella, che hanno scritto al programma per ritrovare il loro padre Renato.

Sono trascorsi ben 50 anni, stando al loro racconto, e non conoscono nulla di lui. Per tutto questo tempo si aspettavano un cenno da parte sua e di essere magari loro a ricevere l’invito a C’è posta per te. Invece Maria Grazia e Raffaella hanno dovuto fare il primo passo per ritrovare loro padre. Lui non le ha mai cercate. È sparito dalla vita della loro madre, dopo la nascita della seconda figlia. Entrato in ospedale dopo aver scoperto il sesso del nascituro, ha risposto “Ah, un’altra femmina?”. Per poi sparire.

La madre di Maria Grazia e Raffaella si è innamorata di un altro uomo, che entrambe le donne considerano come un padre. Al contempo però vogliono avere delle risposte dal loro padre biologico, se si ricorda ancora di loro e se ha mai pensate in questi anni.

Dopo aver accettato l’invito di C’è posta per te, Renato ha fatto parlare Maria Grazia e Raffaella, le quali hanno avuto qualcosa da recriminare. Lui ha avuto ha ammesso di non ricordare la data di nascita delle figlie, solo l’anno. Maria De Filippi gli ha ricordato come in passato lui abbia avuto fidanzamenti contemporaneamente, anche se lui sembra tentennare:

“Il mio pensiero sull’abbandono, lavoravo per l’Ilva, avevo un buon salario, mi avevano chiesto alimenti, metà salario… e poi il vostro nonno, con i fratelli della mamma, mi hanno scoperto e mi son sentito loro che correvano. Volevano incastrarmi, da lì mi è venuta fifa, paura, andai da mia madre a Lecce. E spiegai ai miei genitori che mi era successo questo. C’era la tensione…”, ha raccontato Renato a C’è posta per te.

Per un periodo Renato sotto consiglio di sua madre ha vissuto in Svizzera per calmare le acqua: “E poi il tempo è passato e son rimasto”. Ha tentato di rimettersi in contatto ma con scarsi risultati. Allo stesso tempo ha detto di aver sempre avuto nel cuore le sue figlie, ma il pubblico ha rumoreggiato.

A C’è posta per te, Renato ha raccontato di aver avuto 4 figli, da due altre relazioni. “Come si sente ad avere cresciuto 4 figli quando sapeva di averne altre due?”, hanno domandato Maria Grazia e Raffaella. Tra l’altro lui ha anche lamentato il fatto di non aver ricevuto notizie e la madre delle due donne avrebbe potuto informarlo.

Maria De Filippi ha fatto presente alle due donne che Renato aveva intuito potessero essere loro. La conduttrice ha visto della sincerità nelle parole dell’uomo sul da farsi. E proprio immaginando potessero essere loro avrebbe anche potuto rifiutarsi. Ma forse il fatto che abbia partecipato significa qualcosa: “Se volete chiudere un cerchio e incontrarlo mi sembra che sia qui esattamente per quello”.

Maria Grazia a C’è posta per te ha ammesso che le risposte date da Renato l’hanno freddata. Lui ha assicurato di volerle incontrare, mentre le due sorelle sono parse inizialmente scettiche e accettano di aprire la busta ma senza abbracci vari, solo una stretta di mano. Il tutto si conclude con un po’ di imbarazzo tra le parti.