C’è posta, Ivano finge di separarsi dalla moglie per Emanuela e giustifica: “Non sa usare il bancomat”

Spettacolo

Andrea Sanna | 24 Febbraio 2024

C'è Posta per te

Ivan a C’è posta per te rivela di aver finto di lasciare l’ex moglie per Emanuela, ma si giustifica: “Non sa usare il bancomat”

In puntata a C’è posta per te Ivano ha raccontato di aver finto di separarsi dalla sua ex moglie per la compagna Emanuela. A modo suo ha provato a giustificarsi in trasmissione: “Non sa usare il bancomat”. Come sarà finita? Emanuela avrà perdonato il suo ex?

La storia di Ivano ed Emanuela a C’è Posta

Stasera a C’è posta per te una delle tante storie raccontate riguarda quella di una relazione interrotta. Ivano era sposato, ma ha conosciuto Emanuela e si è innamorato, portando avanti per 8 anni questa frequentazione in parallelo. Ma cosa è successo poi? Perché sono arrivati alla rottura?

Emanuela ha lasciato Ivano dopo che ha visto quest’ultimo sotto casa dell’ex per consegnarle una bottiglia d’acqua. Non crede a un tradimento ma lo accusa di aver mentito, dato che lui sosteneva di non avere più rapporto con l’ex. Ma mentre Emanuela ha trovato il coraggio di chiudere la sua precedente relazione, non è stato lo stesso per Ivano, come raccontato a C’è posta per te.

In tutto ciò la storia è andata avanti ed Emanuela ha scoperto dalle chat che Ivano non è mai stato sincero con la sua ex moglie e per questo ha deciso di svelare la verità una volta per tutte. Al contempo però ha continuato a vedere la sua ex moglie, ferendo così i sentimenti di Emanuela.

Stasera a C’è posta per te Ivano ha chiesto scusa ad Emanuela, mentre Maria ha riassunto la storia come da lei richiesto. Emanuela però ha precisato come la fiducia verso Ivano sia andata un po’ troppo spesso, anche per gesti futuli, dalla sua ex. Ivano ha provato a dire che la sua ex moglie non è capace a utilizzare il bancomat, per esempio, e di conseguenza si sente in dovere di aiutarla in queste piccole cose.

Ivano in più circostanze ha provato a dire: “Tutti gli anni che siamo stati insieme io praticamente facevo tutto, dalla spesa a prelevare con il bancomat”. Emanuela gli ha fatto presente che il lasciarla “piano piano” non significa dover aspettare anni e anni. A C’è posta per te durante il confronto Emanuela è parsa diffidente verso Ivano, ma poi ha ceduto e ha aperto la busta.