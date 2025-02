Mariangela e Giulia cercano Al Bano a C’è Posta Per Te dopo 60 anni ma lui non le riconosce: cosa è accaduto in studio

Non sono mancati i colpi di scena questa sera a C’è Posta Per Te. Ad arrivare in studio sono state infatti Mariangela e Giulia che hanno inviato la posta ad Al Bano, che avevano conosciuto, a loro detta, 60 anni fa prima che diventasse famoso.

Al Bano arriva a C’è Posta Per Te

Non sono mancati i colpi di scena questa sera a C’è Posta Per Te. Ad arrivare in studio sono state infatti Mariangela e Giulia, due donne che sostengono di aver conosciuto Al Bano 60 anni fa, prima che il cantante diventasse famoso.

Stando a quanto raccontato, Giulia avrebbe incontrato Carrisi in un bar e per diversi giorni tra i due ci sarebbe stato un gioco di sguardi, fino a quando non si sono persi di vista.

Mariangela invece sostiene di aver frequentato in amicizia Al Bano per circa un mese, quando a un tratto il celebre artista avrebbe portato sua madre a conoscere i genitori di lei, che a quel punto avrebbero proposto un fidanzamento. Mariangela tuttavia, essendo innamorata di un altro, rifiutò.

LEGGI ANCHE: C’è Posta Per Te, Fausto cerca il figlio che non vuole più vederlo

Questa sera dunque le due donne hanno deciso di cercare Al Bano a C’è Posta Per Te. In studio è arrivata anche una terza persona, sempre di nome Giulia, che in occasione del suo 100esimo compleanno ha chiesto alla redazione di poter incontrare Carrisi e ovviamente non sono mancate le risate. Il cantante tuttavia, dopo aver ascoltato il racconto di Mariangela, ha affermato di non ricordare l’accaduto. Poco dopo a prendere parola è stata Giulia. Anche in questo caso però Al Bano non ha riconosciuto la donna.

Carrisi tuttavia ha deciso di aprire la busta e di incontrare le tre donne.