Andrea Sanna | 29 Gennaio 2023

C'è Posta per te

Mariella scrive a C’è Posta Per Te per riappacificarsi con suo figlio Alessandro, il quale non perdona il tradimento

Mariella e il figlio Alessandro a C’è Posta Per Te

“Questa è la storia di una madre”, così si è aperta la nuova storia raccontata a C’è Posta Per Te questa sera. In studio arrivano Mariella e Salvatore. Alessandro, l’altro figlio, non vuole sentire la madre da 10 anni. Lui non le perdona che una sera non sia tornata a casa. È stato il padre a dire che Mariella l’aveva tradito e lei non sapeva come giustificarsi. In realtà però pare che quest’ultima si fosse già allontanata dal marito da tempo.

Sebbene Mariella a C’è Posta Per Te ha raccontato di essere rimasta in buoni rapporti con l’ex marito, non è lo stesso per Alessandro, il quale irremovibile ha alzato un muro. Lei ha tentato di contattarlo con scarsi risultati. All’apertura della busta, infatti, il ragazzo è parso davvero poco entusiasta, anche se lo immaginava: “Non tollero il tradimento. Ha tradito mio padre, noi… non è tornata a casa. Noi avevamo il diritto di sapere”. Maria De Filippi, come al solito, ha tentato di far ragionare con calma Alessandro.

Anche Salvatore a C’è Posta Per Te ha provato a fargli capire che è il caso di fare un passo indietro. Dalla sua Alessandro ha detto anche di aver visto delle foto che non gli sono piaciute. Maria De Filippi ha continuato a far capire al ragazzo che com’è andato avanti suo padre, dovrebbe farlo anche lui: “Non ti è indifferente, perché se lei ti chiama tu non le rispondi e decidi di non risponderle e perché?”.

Alessandro alla conduttrice di C’è Posta Per Te ha risposto: “Perché non ho voglia di parlare con lei”. Maria ha aggiunto: “La superiamo, si o no? Non sta dicendo di dimenticare, ma proviamo a iniziare un rapporto. Se dico che può chiamarti io apro la busta. La tua fidanzata ha detto di fare pace? Vedi che str***a eh? Ti vuoi sposare… attento eh! Sono certa tu abbia trovato la persona giusta, con la testa che hai l’avrai esaminata. Apriamo la busta?”.

Alla fine a C’è Posta Per Te Alessandro ha ceduto e ha aperto la busta. Se aveva detto di non volersi abbracciare con la mamma, poi alla fine le ha concesso anche quello.