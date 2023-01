NEWS

Andrea Sanna | 28 Gennaio 2023

C'è Posta per te

C’è Posta Per Te: la storia di Valentina e Corrado

La puntata di questa sera di C’è Posta Per Te racconta la storia di un matrimonio, di 15 anni, interrotto. A parlare è Valentina che spiega come suo marito abbia chiesto il divorzio perché sicuro di essere stato tradito. Lei ha detto di essersi sentita per un anno con un altro uomo, ma di non averci avuto alcun contatto fisico.

A C’è Posta Per Te Valentina ha rivelato come, nonostante tutto, ogni stanno insieme. Si sono sposati da giovani e lui pare essere un uomo molto all’antica, che le ha permesso di lavorare solo al mattino, ma di non trascorrere tempo con le amiche. Addirittura lui non vuole che Valentina accompagni la madre al cimitero dopo la scomparsa del padre, perché deve stare con lui la domenica mattina.

Nonostante tutto Valentina ha continuato a studiare in DAD per l’Università, ma lui crede sia una perdita di tempo. Come confessato a C’è Posta Per Te, ha detto di essere stata trattata con sufficienza. Così ha iniziato a sentirsi con un altro uomo, ma di non aver mai tradito fisicamente suo marito. Pentita gli ha chiesto di poter risolvere i problemi di coppia: “Non voglio fare la tua amante, siamo ancora marito e moglie e ti chiedo di perdonarmi”.

Corrado ha negato la versione di Valentina a C’è Posta Per Te, dicendo che non c’è nulla di vero nelle parole di sua moglie: “Non ho più fiducia in lei. Mi sento pugnalato alle spalle. Se torno a casa è per i miei figli. Ci siamo amati? È successo, ma non tutte le sere come dice lei”. Lei dice che in realtà è capitato anche di recente.

Alla domanda di Maria: “Tu non la ami più?”, Corrado ha detto di non sapere. Per poi aggiungere: “Se vado da lei per uno sfogo fisico? Può essere”, scatenando i fischi del pubblico. La De Filippi ha continuato a spronarlo e fargli capire la situazione dal punto di vista di Valentina: “Se tu vai a casa da lei significa che vuoi andare avanti. Altrimenti saresti andato da un’altra”.

Nonostante i vari tentativi Corrado ha chiuso la busta a C’è Posta Per Te e ha continuato a dire che se è tornato a casa perché è stata lei a chiederlo e per ora di stare bene così. “Se si chiude si chiude”, ha concluso Valentina sicura.