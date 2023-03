NEWS

Nicolò Figini | 11 Marzo 2023

C'è Posta per te

Maurizio è andato a C’è Posta per Te per chiedere scusa alle figlie dopo le bugie dette in seguito al tradimento verso la madre

Questa sera è andata in onda la nona e ultima puntata di C’è Posta per Te. Dopo aver visto la sorpresa che ha coinvolto Gerry Scotti ecco arrivare un padre che vuole chiedere perdono alle proprie figlie.

Maurizio ha due figlie ovvero, Maria e Francesca. Non si parlano da tempo perché ha tradito l’ex moglie dopo 33 anni di matrimonio. Una sera la donna e Francesca leggono dei messaggi tra lui e quella che oggi è la sua attuale compagna. Francesca lo aveva fotografato con l’amante e non appena riceve le foto Maurizio capisce che hanno scoperto tutto e tornato a casa si accorge che la famiglia se n’è andata di casa.

Un padre pentito davanti alle sue figlie ORA a #CePostaPerTe pic.twitter.com/3IhrwXZj1h — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 11, 2023

A metà luglio la moglie torna a casa, ma tutte le sere si chiude a chiave in camera da letto per non vederlo quando arriva dal lavoro. Ad agosto viene inoltrata la richiesta di separazione e se ne va di casa, cominciando ad abitare con la nuova fidanzata. A ottobre 2022 muore la madre di Maurizio, ma anche questo momento di dolore non fa superare le divergenze e urla alle figlie: “Nemmeno in punto di morte portate rispetto“.

Francesca ha deciso di seguire suo padre e guardare in faccia la realtà! State guardando #CePostaPerTe? pic.twitter.com/757AfFqNuU — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 11, 2023

Oggi si è pentito e ha chiamato le figlie a C’è Posta per Te per chiedere scusa. Francesca e Maria non riescono a perdonare le sue bugie. Maria avrebbe voluto Maurizio al compleanno del figlio, ma per un’incomprensione non si presenta. Questo è un altro evento che incrina i rapporti. Viene fuori che il padre ha detto loro parole molto forti: “A me ha detto che ero una delusione, a lei che era morta”.

Maria è molto delusa da suo padre! Riuscirà a lasciarsi tutto alle spalle? #CePostaPerTe pic.twitter.com/toq0V2SjaU — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 11, 2023

Purtroppo, nonostante le varie insistenze e opere di convincimento da parte della De Filippi, Maria e Francesca decidono di non aprire la busta. Seguiteci per tante altre news su C’è Posta per Te e molto altro ancora. Cliccate QUI per recuperare la storia al completo.