Andrea Sanna | 11 Marzo 2023

Il retroscena su Andrea Damante ed Elisa Visari

Cosa succede nella vita di Andrea Damante? Da giorni circolano numerosi rumor di una possibile rottura tra lui e la fidanzata Elisa Visari. Nei giorni scorsi Pipol Gossip ha indirettamente confermato la notizia, facendo sapere come ormai il rapporto sarebbe irrecuperabile. “I due non sono più vicini ormai da settimane, e la possibilità di recupero del loro rapporto sembra essere molto distante…“, si è detto nei giorni scorsi.

Si è persino parlato di un presunto riavvicinamento di Andrea Damante all’ex Giulia De Lellis, questione però già abbondantemente smentita da quest’ultima sui social come vedremo. Intanto, però, oggi in esclusiva Pipol Gossip è tornato a parlarne spiegando che ora non ci sono più dubbi: tra l’ex tronista e l’attrice sarebbe davvero finita, tanto che la Visari avrebbe lasciato la casa di Damante.

Ma leggiamo il trafiletto riportato dalla pagina Instagram: “Elisa Visari ha lasciato la casa di Andrea Damante. I rumors, quindi, si trasformano in certezza. Tra i due è definitivamente finita. Il motivo della rottura il possibile avvicinamento di lui nei confronti della sua ex Giulia De Lellis? Quest’ultima, intanto, sui social ha chiarito di essere sempre più innamorata del suo attuale fidanzato, Carlo Beretta”.

E a proposito proprio di Giulia De Lellis, come specificato dalla pagina Instagram, ha scacciato via qualsiasi gossip su una possibile rottura con Carlo Beretta. Nelle scorse ore ha pubblicato infatti delle storie in cui ha lasciato intendere che tra lei e il suo fidanzato procede tutto a gonfie vele. Un modo come un altro, quindi, per far tacere i pettegolezzi. Vedremo ora se anche Andrea Damante uscirà allo scoperto!

Il deejay non ha in alcun modo fatto riferimento alla sua situazione sentimentale attuale, ma viste le continue voci che si rincorrono sul suo conto non è escluso possa farlo.