Nella puntata di questa sera, 12 marzo 2022, di C’è posta per te abbiamo assistito all’incontro tra un fratello e una sorella. Maria, infatti, ha chiamato Salvatore per fare pace. Una vicenda famigliare molto complicata. La donna gli ha chiesto scusa più volte:

Salvatore ci manchi tanto… Quando ho perso te ho perso tutto. Ci manchi tanto. Ho perso la mia spalla, il mio migliore amico. Quando è nato Lorenzo ti sei sciolto, gli hai fatto anche da padrino. Suo padre è entrato nella sua vita vita quattro anni fa. Non potevo bloccarlo. Siamo soli, non sai quanto abbiamo pianto. Sei tu la nostra famiglia.

La conduttrice di C’è posta per te ha insistito più di una volta nel chiedergli se volesse aprire la busta. Vedeva, probabilmente, che le lacrime negli occhi di Salvatore erano la prova dell’affetto verso la sorella Maria. Lui, però, ha continuato a rifiutare imperterrito finché la presentatrice non ha esclamato: “La prendo come una sconfitta personale. Perché tu le vuoi bene. Ti commuovi all’idea che ti abbracci e sei cocciuto Ti vedono tutti a chiudere la busta a tua sorella. Non ha senso“.

Salvatore vuole delle dimostrazioni da Maria e non si sente pronto a ricominciare… #CePostaPerTe pic.twitter.com/thq6NZaXfO — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 12, 2022

Salvatore, quindi, ha affermato di avere tempo per il nipotino ma non per lei. Maria, tuttavia, ha chiuso la busta e il destinatario di C’è posta per te si è alzato in piedi per andarsene via. La De Filippi, però, ha insistito ancora un pochino e l’uomo, tentennando, ha detto: “No, me ne vado. Non voglio fare pace. Mi dispiace. Mi duole il cuore. Piange… Non ce la faccio, ha sbagliato troppo. Le ho dato tutte le possibilità. L’ho vista, mi dispiace, non ce la faccio. Buona serata“.

Salvatore alla fine decide di aprire la busta e perdonare sua sorella Maria ❤️ #CePostaPerTe pic.twitter.com/O489VvBZuq — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) March 12, 2022

Ma proprio quando stava per andarsene è tornato sui suoi passi e ha esclamato: “Dai, apri“. Si è così ricongiunto con la sorella. Continuate a seguirci per altre news. Potete recuperare il momento su WittyTV.

Novella 2000 © riproduzione riservata.