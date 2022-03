Chi è Alessio, ragazzo chiamato per una sorpresa a C'è posta per te e perché tutti ne hanno parlato sui social?

C’è posta per te, ecco chi è Alessio

Questa sera, 12 marzo 2022 ha avuto inizio l’ultima puntata di C’è posta per te per questa stagione televisiva. L’appuntamento si è aperto, come accade quasi sempre, con una sorpresa. Maria ha chiamato Emma Marrone, la quale è stata presentata con un video dei suoi successi. La storia, invece, riguarda una madre che ha voluto chiedere scusa ai suoi quattro figli per essersi chiusa in se stessa dopo la morte del marito Giuseppe.

La conduttrice ha letto una lunga lettera scritta dalla mamma per i suoi ragazzi. Tutto lo studio, e sicuramente anche il pubblico a casa, ha versato tantissime lacrime. A colpire il mondo di Twitter, tuttavia, oltre alla vicenda anche l’aspetto dei figli. Si tratta di due maschi e due femmine. A colpire maggiormente, però, è stato sicuramente Alessio. A questo punto è partita la caccia al suo account Instagram.

Qui di seguito, per esempio, possiamo vedere alcuni commenti del web: “ALESSIO SEI BELLISSIMO CONOSCIAMOCI” o ancora “Alessio io mi sono innamorata di te“. Ma c’è anche chi ha affermato: “Fate spogliare Alessio e stop“. Insomma, l’entusiasmo degli spettatori di C’è posta per te si è diffuso a macchia d’olio. Per il momento, tuttavia, gli utenti non hanno ancora avuto fortuna nel trovare il suo profilo Instagram.

Fatto sta che a C’è posta per te Alessio ha ricevuto un regalo da Emma, così come gli altri. La cantante gli ha regalato un monopattino. La madre, alla fine, gli ha fatto una richiesta: “A stento parliamo. Io sono qui. Quando vuoi parlare io sono la tua mamma. Inizia a farmi ridere come facevi un tempo, ti prego“. Ovviamente la busta è stata aperta. Continuate a seguirci per tante altre news.

Voi siete stati colpiti dal fascino del ragazzo? Fatecelo sapere con un commento. La puntata di C’è posta per te si potrà recuperare su WittyTV.

