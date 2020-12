1 GF Vip: Cecilia Capriotti perde la pazienza con Giulia Salemi e le lancia un’accusa: “Non mi fai dormire la notte” (VIDEO)

Mattinata ‘friccicarella’ nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo 10 giorni dal suo arrivo, Cecilia Capriotti ha letteralmente perso la pazienza con Giulia Salemi e le ha lanciato un’accusa. Appena sveglia, infatti, l’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha attaccato l’influencer:

“Giulia scusami ma non si può continuare così. Hai fatto un casino! Magari entri all’improvviso per cercare cose e fai un macello, non sei così attenta. Guarda te lo dico con il cuore. Ti voglio bene, però! È la prima volta che mi sento così. Ci vuole rispetto per gli altri”.

Ha detto particolarmente stizzita Cecilia Capriotti, rivolgendosi a Giulia Salemi, ancora assonnata:

“Io non posso non dormire perché hai dei disagi tu. Siamo in TV non posso avere le occhiaie e non reggermi in piedi tutto il giorno. Stamattina mi hai svegliata 2 volte. Mi hai svegliato due volte. Alle 4, quando sei venuta a dormire e alle 8, dimmi se è normale, perché per me non lo è. Troviamo una soluzione e parliamone un attimo. Non posso più non dormire”.

Giulia Salemi ha suggerito a Cecilia Capriotti di utilizzare dei tappi per le orecchie, ma anche in questa occasione è stata irremovibile: “Bevi meno acqua durante la serata. Non è normale fare avanti e indietro di continuo. Credo non sia normale bere tutta quell’acqua e alzarsi ogni mezz’ora”.

Si sono appena accese le luci e c’è già la prima discussione tra cecilia e giulia



Giulia Salemi, come vedete nel video, si è giustificata con Cecilia Capriotti, dicendo che la tanta sete era dovuta alle varie prove (coreografia assegnata dal GF) fatte la sera precedente. L’influencer ha confidato di aver accusato stanchezza ed un’eccessiva sete, che dunque l’ha portata ad alzarsi spesso nel corso della notte. Nonostante la giustificazione, però, Cecilia è parsa comunque infastidita.

