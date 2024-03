Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano a giugno, Belen damigella d’onore

NEWS

Debora Parigi | 9 Marzo 2024

Cecilia Rodriguez Ignazio Moser

Dopo 7 anni di relazione, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano. La notizia arrivò più di un anno, ma i due rimandarono le nozze per varie problematiche. Adesso finalmente il matrimonio ci sarà e a Verissimo la coppia ha rivelato la data fissata per le nozze, raccontando anche qualche dettaglio sul grande evento.

Il matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sarà a giugno

Era novembre 2022 quando Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser rivelarano che si sarebbero sposati. La data era fissata per ottobre del 2023, ma poi l’evento fu rimandato. Si parlò di crisi tra i due e anche di fine della storia, ma in realtà spiegarono che i motivi della posticipazione erano legati a cose famigliari. Ad esempio non ci sarebbe potuta essere una zia di Cecilia che abita in Argentina.

Adesso, finalmente, il matrimonio è confermato e la coppia ne ha parlato proprio oggi pomeriggio ospite a Verissimo da Silvia Toffanin. I due hanno reso nota la data delle nozze che è fissate per il 30 giugno. È una domenica, ma in realtà i festeggiamenti dureranno tre giorni. Il 29 ci sarà una festa con solo le famiglie degli sposi, una cosa intima. La cerimonia sarà invece il 30 con presenti anche tutti gli amici. Si parla di circa 200 invitati.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno rivelato anche alcuni dettagli sul matrimonio. Prima di tutto la sorella Belen Rodriguez sarà la damigella d’onore, un ruolo che lei sa ricoprire perfettamente, come ha detto Cecilia che ha fatto lo stesso al matrimonio di Belen. Il fratello Jeremias, invece, sarà uno dei testimoni.

Grande presenza anche quella dei bambini, i nipoti della coppia. Ci saranno Santiago e Luna Marì, figli di Belen, ma anche tutti i nipoti dalla parte di Ignazio. A tal proposito, i due hanno detto che saranno i bambini ad aprire il matrimonio, ma a portare le fedi sarà quasi sicuramente Santiago. Lui stesso ha chiesto di ricoprire questo ruolo, ci tiene molto.