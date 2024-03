Luis Sal risponde alle accuse di evasione fiscale e racconta la sua versione dei fatti (VIDEO)

NEWS

Debora Parigi | 9 Marzo 2024

Luis Sal

Dopo la notizia di un’indagine sui guadagni digitali, tra gli influencer che avrebbero evaso le tasse per complessivamente 11 milioni di euro c’è anche Luis Sal. Lo Youtuber è quindi intervenuto pubblicamente per fare chiarezza su quando accaduto. Ecco le sue dichiarazioni.

La versione di Luis Sal dopo le accuse di evasione fiscale

Oggi Il Corriere della Sera e vari TG nazionali hanno riportato la notizia di un’indagine da parte della Guardia di Finanza di Bologna in merito ai guadagni digitali. E così sono venuti fuori 9 personaggi del web tra infleuncer e content creator che avrebbero evaso le tasse per un totale complessivo di 11 milioni di euro.

Tra i nomi che sono venuti fuori c’è anche quello di Luis Sal, youtuber ed ex amico di Fedez. Proprio con il rapper portava avanti il podcast Muschio Selvaggio e c’è una causa in corso tra i due inerente appunto al podcast. A parte questo, come detto il suo nome è venuto fuori (insieme a tanti altri personaggi noti sulla rete) a seguito di queste indagini riguardo l’evasione fiscale. A tal proposito Luis Sal ci ha tenuto a fare chiarezza in merito alla sua posizione. In una storia sul suo profilo Instagram ha detto:

“Brevissima storia di chiarimento, non sono un evasore. Ho sempre dichiarato tutto, ho sempre pagato tutte le tasse, spesso in anticipo, a credito. È in corso un’indagine. Sono normali controlli che vengono fatti. Fortunatamente ho dei professionisti che si occupano di dichiarare le cose come si deve da anni. E vedremo come andrà a finire. Nel frattempo mi dispiace che venga scritto ‘Luis Sal evasore, influencer che non pagano le tasse’. È un po’ antipatico. Anch’io se mi vedessi per strada in questo momento mi tirerei uno schiaffo. Quindi, se mi vedete per strada, vi prego di non menarmi”.

la versione di Luis Sal pic.twitter.com/59sOpGIRUP — disagiotv (@disagio_tv) March 9, 2024

Non è mancata, nelle varie storie anche una frecciatina che pare rivolta a Fedez. In pratica nel servizio del TG3 Luis Sal è stato definito “rapper”. Ecco, proprio su questo ha scritto: “E non azzardatevi mai più ad accostare il mio nome ad affermazioni così pesanti. Io NON SONO UN RAPPER”.