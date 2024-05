Gossip

Vincenzo Chianese | 23 Maggio 2024

Cecilia Rodriguez vola in Spagna per festeggiare l’addio al nubilato con Belen e gli amici a un mese di distanza dalle nozze

A distanza di un mese dalle nozze, Cecilia Rodriguez vola in Spagna per festeggiare l’addio al nubilato con sua sorella Belen e qualche amico.

L’addio al nubilato di Cecilia Rodriguez

Manca poco più di un mese alle tanto attese nozze tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Come ormai è noto, il prossimo 30 giugno la coppia si unirà finalmente in matrimonio e tutto inizia a essere pronto per questo grande giorno. Presenti all’evento ovviamente saranno i parenti e gli amici dei due sposi e senza dubbio non mancheranno tante emozioni. Di certo i momenti più belli delle nozze verranno anche condivisi sui social e i fan attendono con ansia di scoprire cosa accadrà.

Mentre attendiamo di scoprirlo, in queste ore Cecilia si è concessa una fuga dall’Italia. Il motivo? Ovviamente il tradizionale addio al nubilato! La Rodriguez così è volata in Spagna insieme a sua sorella Belen, che sarà la damigella d’onore al matrimonio, e a diversi amici per trascorrere dei giorni in relax e totale divertimento.

Anche in questo caso l’addio al nubilato di Cecilia Rodriguez è stato testimoniato sui profili dell’ex Vippona e come si nota dalle storie pubblicate non sono mancate tante risate.

Cecilia Rodriguez festeggia l’addio al nubilato pic.twitter.com/WZeKS6TG34 — disagiotv (@disagio_tv) May 23, 2024

Insomma pare dunque che Cecilia si stia godendo questi ultimi momenti di libertà prima di sposare Ignazio Moser, con il quale fa ormai coppia fissa da diversi anni. Dopo un lungo amore così la coppia si unirà in matrimonio e di certo sono in molti a fare il tifo per i due sposi. La Rodriguez nel mentre ha anche annunciato che il giorno prima della cerimonia ufficiale ci sarà una festa alla quale prenderanno parte solo le famiglie. Il 30 giugno invece, alla presenza di amici e parenti, si svolgeranno le nozze ufficiali. Non resta dunque che fare tanti auguri a Cecilia e Ignazio e attendere con ansia il giorno del matrimonio.