Cesara Buonamici bacchetta Claudio e difende Fiordaliso: “Una gran signora”

Spettacolo

Debora Parigi | 21 Settembre 2023

GF Nip

Le parole di Cesara Buonamici a Claudio al GF dopo lo scontro con Fiordaliso

Il gioco della verità avvenuto in settimana ha portato a vari scontri all’interno della Casa del GF. Il più grosso è stato quello di Beatrice contro praticamente tutti, poiché è stata considerata la più ipocrita della Casa. E da lì sono partite tantissime discussioni. Un altro piccolo scontro c’è stato invece tra Claudio e Fiordaliso e ciò è stato commentato anche da Cesara Buonamici.

Nella puntata di oggi è andato in onda anche un video di questo momento che parte dalle nomination avvenute lunedì. Fiordaliso nel gioco lo ha definito ipocrita ed è lì che è iniziato il battibecco. In particolare la frase che proprio non è piaciuta sia a Fiordaliso che ad altri nella Casa e ovviamente al pubblico, è stata quella riguardante i sogni.

In pratica Claudio ha spiegato di aver nominato la cantante perché lei lì dentro, essendo famosissima, ha meno sogni degli altri. O meglio, sogni meno importanti rispetto agli altri. Subito è arrivata la risposta dell’artista che gli ha chiesto cosa ne sapesse dei suoi sogni. E non è vero nulla quello che ha detto. Il pubblico e anche le persone in studio stasera si sono trovati concordi con lei. E Claudio ha ricevuto una “tirata di orecchie”.

La tensione nella Casa sale, sale, sale… e arriva a coinvolgere anche Claudio e Fiordaliso ⚡️ #GrandeFratello pic.twitter.com/NfwfTaoGAr — Grande Fratello (@GrandeFratello) September 21, 2023

Per primo ha parlato Alfonso Signorini che ha detto: “Io credo che quando una persona smette di sognare, incomincia a morire. E il sogno non ha limiti anagrafici”. Lui si è difeso dicendo che è stata una cosa di irruenza. Ma in particolare, come detto, è stata Cesara Buonamici a intervenire più approfonditamente. L’opinionista ha infatti detto: “C’è modo e modo e quello non era il modo. E lei è uscita da gran signora, perché non ti ha neanche risposto e ti poteva dare una risposta. Ed è stata fantastica e una gran signora. Poi Claudio, l’argomento dell’età non è mai un argomento. Tanto meno con una donna”.