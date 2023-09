Spettacolo

Nicolò Figini | 21 Settembre 2023

Grande Fratello

Lo scontro di Beatrice Luzzi

Questa sera ha avuto inizio una nuova puntata del Grande Fratello. In questi ultimi giorni abbiamo visto Beatrice Luzzi scontrarsi con i vari inquilini della casa. Questo perché durante un gioco proprio lei è stata eletta come la più ipocrita della Casa. Da qui ha avuto inizio una lite con Rosy e non solo. La chef, per esempio, è convinta che l’attrice non la voglia lì:

“Ti ho dato lo spazio in cucina ma poi non produci da mangiare per tutti i ragazzi. Ieri cosa hai fatto? Qualcun lo spazio deve prenderlo. Mi mandi lì e non vuoi che ci stia. Mi mandi fuori a parlare e non vuoi che stia lì. Tu, Bea, non mi vuoi qui dentro, punto”.

Questa sera, invece, Beatrice ha avuto modo di spiegarsi ulteriormente. Secondo lei Rosy ha manipolato altri coinquilini. Questo perché dai video trasmessi in onda dalla studio ha scoperto che anche altri concorrenti la pensano come la chef. Ovviamente la Chin ha negato queste accuse.

In seguito Beatrice Luzzi ha affermato che Massimiliano Varrese è un bluff. L’attore ci è rimasto molto male e ha affermato che non è assolutamente vero. Anzi, ha fatto un esempio che secondo lui espliciterebbe il fatto che Beatrice è una ipocrita.

Successivamente è intervenuta Cesara Buonamici, la quale si è trovata in parte d’accordo con queste opinioni:

“Lei è la meno socializzante forse… La casa è una comunità e il punto è conciliare. Bisogna socializzare e ammorbidire le proprie posizione. Lei è una donna molto interessante. Non ha però questo elemento di volersi conciliare con il gruppo”.

Voi che cosa ne pensate?