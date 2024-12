Blocco su Javier nell’ultima puntata del 2024 del Grande Fratello parlando del fatto che abbia avuto vari flirt all’interno della Casa senza trovare a quanto pare quella giusta. Dopo vari commenti, c’è stato anche quello di Cesara Buonamici che non l’ha certo mandate a dire. Ecco il commento dell’opinionista.

Nella prima parte della puntata del Grande Fratello del 30 dicembre si è parlato anche di Javier. Il concorrente, infatti, è stato un po’ al centro di certe situazioni amorose passando da un flirt all’altro.

Ricordiamo all’inizio la sua storia con Shaila, finita perché lei si è innamorata di Lorenzo. Poi ha avuto un avvicinamento con Helena, ma la storia è finita dopo poco. Di recente c’è stato un bacio con Chiara, ma poi tutto è finito per scelta di lui.

Il suo atteggiamento ha suscitato un po’ di polemica e anche qualche dubbio sulla veridicità riguardo quello che fa e non fa nella Casa. Per alcuni sta creando un personaggio e fa certe cose per le clip. Ci sono stati quindi dei battibecchi anche durante la diretta di stasera, fino al commento di Cesara Buonamici. L’opinionista ha infatti detto a Javier:

“Javier che delusione sei! Io per un mese mi sono beata delle tue buone maniere, dei tuoi buoni principi, di essere rispettoso. Poi ti ho scoperto pian piano. Completamente disinteressato a quello che ti circonda nella Casa, a creare un minimo di comunione con gli altri. Disinteressato a farci capire qualunque tuo pensiero. Infine, sentendoti parecchio figo, ti sei lanciato in una serie di toccate e fuga a favore di telecamere. Allora, io ti domando, ma per quanto tempo vuoi continuare a fare il pesce nel barile senza che noi ce ne accorgiamo?”.

Non le ha certo mandate a dire Cesara Buonamici che ha lanciato una vera e propria stoccata nei confronti di Javier. E l’opinionista si è presa pure i grandi applausi del pubblico presente in studio.