Il pubblico del Grande Fratello ha fatto varie segnalazioni online riguardo un concorrente e cioè Tommaso. Secondo gli utenti, infatti, l’inquilino avrebbe violato il regolamento del reality ed è stato lui stesso a raccontare il gesto che ha fatto. Ecco cosa sarebbe successo.

Tommaso ha violato il regolamento del Grande Fratello?

Da alcune ore su X gli utenti stanno scrivendo che un concorrente del Grande Fratello avrebbe violato il regolamento del reality. E la persona in questione sarebbe Tommaso. Per quale motivo? Cosa è successo? A raccontare tutto sono non solo gli spettatori, ma anche un video correlato.

In pratica durante la notte, parlando con altri ragazzi della Casa, Tommaso avrebbe ammesso di girare le telecamere della Casa quando viene inquadrato proprio per non farsi inquadrare. Questo gesto è ovviamente non ammesso dal regolamento, poiché le telecamere devono riprendere tutto e nessuno può nascondersi dalla loro vista (a meno che non si finisca sotto le coperte).

Le prove di tutto questo arrivano anche da un video dello stesso Tommaso in cui ammette tranquillamente di girare le telecamere. E, come si vede qui sotto, il gieffino senese rivela tutto con il sorriso sulle labbra, come se fosse qualcosa di goliardico. Qualcuno gli chiede se avesse avuto dei richiami e lui ha ammesso di essere stato richiamato dalla produzione del Grande Fratello.

Tommaso: "a me mi è preso il matto in questi giorni, poi dopo vi racconto. Fo come mi pare, le giro come voglio, appena mi inquadrano le giro" Javi "e non ti hanno detto niente?" T: "Si si" pic.twitter.com/eCO6Kts7Wd — Simonax (@Simona43807) December 30, 2024

Secondo quanto scrivono gli utenti, inoltre, il gesto di Tommaso con tanto di richiamo sarebbe avvenuto varie volte. E lui stesso lo avrebbe raccontato in più occasioni agli altri inquilini della Casa. Ecco che molti del pubblico chiedono un provvedimento disciplinare nei confronti del concorrente del Grande Fratello per appunto violazione del regolamento.