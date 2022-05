Cesara Buonamici e Joshua Kalman: il matrimonio

Novella 2000 lo aveva rivelato poche settimane fa, e alla fine la fatidica data è arrivata. Dopo più di vent’anni d’amore, Cesara Buonamici ha sposato il compagno di una vita Joshua Kalman.

Il celebre mezzobusto del Tg5 si è inuito in matrimonio con il medico nel Comune di Fiesole, luogo di nascita della giornalista. Qui, in una delle sale del palazzo istituzionale che domina la piazza principale del borgo intorno a Firenze, la coppia ha detto sì davanti a parenti e amici.

La Buonamici ha indossato un tailleur bianco con scollatura decorata in pizzo, mentre il marito aveva un abito altrettanto classico ed elegante. Intorno ai due c’erano, fra gli altri, il direttore del Tg5 Clemente Mimun. Con Mimun la Buonamici ha contribuito alla fondazione del telegiornale di punta delle reti Mediaset.

Il matrimonio di Cesara Buonamici e Joshua Kalman alla presenza del sindaco di Fiesole

Come vediamo dalle foto non sono mancati neanche il Principe Emanuele Filiberto, l’allenatore Cesare Prandelli, il generale Tricarico, il fotografo Mario Sestini e l’imprenditore Mario Luca Giusti.

Subito dopo il rito civile, celebrato dal sindaco in persona, è iniziato il rinfresco che si è tenuto sempre in Piazza Mino da Fiesole, in un locale di fronte al Comune. Mercoledì prossimo però gli sposi raggiungeranno Roma per una festa più grande, che dovrebbe accogliere un centinaio di invitati.

Emanuele Filiberto si affaccia sulla piazza principale di Fiesole

Un amore lungo 24 anni

L’amore tra Cesara Buonamici e Joshua Kalman ha radici profonde. I due si sono conosciuti a Roma, dove lei lavora da più di trent’anni come giornalista del Tg5.

La Buonamici è una fiesolana DOC, e la sua famiglia ha un’azienda agricola con cui produce olio proprio sulle colline intorno a Firenze, a Montebeni. Joshua invece è lontano dal mondo della televisione e anche dell’agricoltura: è un medico di origini ebraiche, nato da genitori ungheresi.

Gli sposi durante il rinfresco

Fino a qualche settimana fa, prima che dagli atti ufficiali del Comune di Fiesole emergessero le pubblicazioni di nozze, nessuno sospettava che la coppia convolasse a nozze. Sembrava infatti che in tanti anni di fidanzamento i due avessero raggiunto un equilibrio intoccabile. Invece anche per loro, finalmente, è arrivato il momento giusto di mettere la fede al dito.

