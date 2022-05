Lulù in lacrime per la rottura con Manuel: “Con la sua famiglia non mi sono mai sentita a mio agio”

Lulù parla della rottura con Manuel a Verissimo

Tra gli ospiti di oggi pomeriggio a Verissimo da Silvia Toffanin c’è stata Lulù Selassié. La principessa uscita dall’ultima edizione del Grande Fratello Vip è andata nel programma per parlare della rottura con Manuel Bortuzzo. La loro storia aveva fatto sognare i fan e tutti sono rimasti scioccati quando la relazione si è conclusa. E tutto è successo con un comunicato stampa.

A Verissimo Lulù ha visto le dichiarazioni di Manuel fatte la scorsa settimana proprio in quello studio. Le parole dell’ex fidanzato sono state un duro colpo per la principessa che appena arrivata ha parlato con la voce rotta e le lacrime che le scendevano dagli occhi.

Tutto quello che Bortuzzo ha detto nella precedente intervista lei lo ha negato. Secondo Lulù non ci sono stati litigi, non sono mai accadute cose gravi che potessero portare ad una rottura. Inoltre, in più occasioni, ha fatto capire che il nuotatore potesse essere stato indirizzato da qualcuno a prendere questa scelta. E a proposito delle famiglie, se quella della Selassié ha sempre accolto Manuel come figlio, la Bortuzzo non è sembrata nello stesso modo.

Proprio Lulù ha detto di aver visto poche volte la famiglia dell’ex fidanzato e di aver visto più volte la solita persona. In ogni caso ha esplicitamente detto di non essersi mai sentita a suo agio con loro. Ha comunque detto di essere sempre innamorata di Manuel Bortuzzo e che spera che lui torni da lei. Tra l’altro ha aggiunto che pensa che lui sia ancora innamorato di lei, anche se dice un’altra cosa.

