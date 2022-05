Jeremias Rodriguez parla del suo periodo buio e rivela di essere finito nel tunnel della droga

Jeremias Rodriguez rivela di aver fatto uso di sostanze stupefacenti

Dopo la loro avventura a L’Isola dei famosi, Jeremias Rodriguez e suo padre Gustavo sono stati ospiti oggi pomeriggio a Verissimo da Silvia Toffanin. L’ospitata è stata l’occasione per raccontare la loro esperienza nel reality e per la conduttrice di conoscere il padre della famiglia Rodriguez.

Gran parte dell’intervista ha riguardato Jeremias che ha risposto ad alcune domande inerenti al suo periodo buio che è durato circa dieci anni. Per lui è stato un momento davvero difficile in cui si è chiuso in se stesso finendo anche in depressione.

All’inizio ha fatto fatica a parlarne, ma poi si è lasciato un po’ andare. Ha ammesso di aver usato medicinale per cercare di uscirne. Nella fidanzata Deborah (con la quale sta insieme da due anni) ha trovato uno spiraglio, poiché è stata una persona che gli ha fatto capire che deve essere felice della persona che è. E soprattutto non deve essere qualcosa che non sente di essere.

Nel parlare di questo periodo, Silvia Toffanin ha voluto indagare più a fondo, poiché le sembrava che Jeremias Rodriguez non dicesse tutto. Quindi alla fine gli ha chiesto se, quando parla di aver fatto cose non belle, intende anche l’aver assunto sostanze stupefacenti. E lui ha ammesso di averlo fatto, pensava si fosse capito.

Il padre Gustavo ha aggiunto che è fiero del figlio, per essere un ragazzo forte che è riuscito ad uscire dal periodo buio con tanta volontà e autonomia. Potete rivedere le sue dichiarazioni su questo argomento QUI.

