Che lavoro fa Isabella di Temptation Island 2023? Una carriera fatta di stage e impieghi di pochi mesi

Debora Parigi | 27 Giugno 2023

Temptation Island

A Temptation Island 2023 il fidanzato l’ha descritta come una ragazza che vuole vivere in modo agiato, ma che lavoro fa Isabella?

Il lavoro di Isabella Recalcati di Temptation Island 2023

Dopo la prima puntata di Temptation Island 2023 i commenti non mancano e una dei partecipanti che sta facendo molto chiacchierare è Isabella Recalcati, fidanzata di Manuel Marascio. La storia di Isabella e Manu è stata seguita molto attentamente perché lui ha raccontato delle problematiche davvero grosse nella coppia.

In pratica lui lavora come tramviere e sta contemporaneamente studiando per prendere un altro patentino. Lei però sminuisce questo lavoro, nonostante lui faccia di tutto per non farle mancare niente. Lei, infatti, vorrebbe una vita molto agiata, vivere in una bella casa a Milano che però, come molti sanno, costa davvero tanto.

A questo punto il pubblico si è chiesto: ma che lavoro fa Isabella di Temptation Island 2023? Perché se sminuisce il lavoro di Manu, magari lei fa qualcosa di più prestigioso. E anche che permette uno stipendio molto alto. Fanpage.it ha un po’ indagato sul profilo Linkedin della ragazza e ha scoperto tutta la sua carriera, studi compresi. E se ve lo chiedete, no non ha un lavoro prestigioso che la fa guadagnare tanto. Vediamo nel dettaglio.

Isabella Recalcati (che ha 27 anni) si è laureata nel 2021 alla IULM di Milano in Relazioni pubbliche e comunicazione d’impresa. Ma ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del lavoro già nel 2017. Infatti a settembre di quell’anno ha ottenuto un contratto di lavoro stagionale con Borsalino come commessa. Nel 2019, invece, è entrata a far parte del team che gestisce lo show-room di Vivienne Westwood a Milano. Si è trattato di un contratto della durata di un mese durante il quale si è occupata dell’accoglienza e dell’assistenza clienti. Poi ha lavorato per qualche mese come junior social media manager per una società di consulenza che realizza campagne pubblicitarie per alcuni tra i più prestigiosi marchi di moda nel mondo, come ad esempio Giorgio Armani, Pinko, Chiara Ferragni, Superga.

Inoltre dal 2019 Isabella ha fatto parte per oltre 3 anni dello staff eventi di una società milanese che si occupa di fornire hostess, promoter, interpreti e modelle per eventi musicali e di moda. Il suo ultimo impiego è durato poco più di un anno (è stato uno stage) e l’ha vista impiegata come junior product manager per una società che si occupa di realizzare pezzi di ricambio elettronici. Si tratta di un campo molto diverso rispetto al suo abituale, cioè quello della moda.