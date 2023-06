NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Giugno 2023

I rumor su due cantanti presenti al Tim Summer Hits

Domenica 25 giugno su Rai 2 è partita la nuova edizione dei Tim Summer Hits. Anche quest’anno come sappiamo alla conduzione della kermesse musicale c’è Andrea Delogu. Tuttavia al suo fianco non c’è più Stefano De Martino ma bensì Nek. In supporto ai conduttori, dal backstage, ci sono invece Gli Autogol, il trio di Youtuber composto da Michele Negroni, Alessandro Iraci e Alessandro Trolli. I tre influencer hanno il compito di accogliere gli artisti prima e dopo le loro esibizioni, e non mancano naturalmente momenti esilaranti. La prima puntata si è svolta a Roma da Piazza del Popolo, e a salire sul palco sono stati alcuni dei più grandi artisti del momento. In queste ore tuttavia qualcosa sta facendo discutere il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto rivela in esclusiva Dagospia attraverso le sue Pillole di Gossip, sembrerebbe che due cantanti siano stati beccati da una collega mentre si baciavano nel backstage del Tim Summer Hits. Naturalmente il noto portale non fa i nomi delle persone coinvolte in questo pettegolezzo, ma in merito si legge:

“Una cantante che ha cantato in coppia al Tim Summer Festival giura di aver visto due giovani colleghi maschi baciarsi in un antro oscuro del backstage Aiutino: sono italiani, ma hanno a che fare con una nazione straniera”.

Precisiamo naturalmente che al momento si tratta solo ed esclusivamente di voci di corridoio, e non è chiaro cosa sia realmente accaduto nel backstage dei Tim Summer Hits. Nel mentre nelle prossime settimane assisteremo alle altre 5 puntate della kermesse musicale, che si terranno tra Roma e Rimini. L’ultima serata è attualmente prevista per il 30 luglio, e senza dubbio nel corso delle prossime settimane saranno tante le emozioni alle quali assisteremo.