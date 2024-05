Cher: “Esco con uomini giovani perché quelli della mia età sono morti”

Gossip

Nicolò Figini | 3 Maggio 2024

Nel corso di una recente intervista Cher ha spiegato perché preferisce uscire con ragazzi più giovani di lei. Ecco la sua motivazione.

La spiegazione di Cher

Cher è una cantante famosa in tutto il mondo nota anche per avere intrattenuto spesso delle relazioni con ragazzi di diversi anni più piccoli di lei. Al momento è fidanzata con Alexander Edwards, un produttore musicale di 38 anni. Oggi l’artista ha 77 anni e durante una chiacchierata al The Jennifer Hudson Show ha spiegato perché negli anni ha preferito essere accompagnata da ragazzi più giovani di lei:

“Sono molto timida quando non sono sul palco e, in generale, sono molto timida con gli uomini. Il motivo per cui esco con uomini più giovani è che gli uomini della mia età o più vecchi…beh, sono tutti morti.

E prima di esserlo, sono terrorizzati all’idea di avvicinarsi a me, i più giovani non si fanno di questi problemi”.

La risposta ha fatto molto divertire i fan e ha fatto il giro del web. Ad ogni modo Cher ha anche fatto una rivelazione su Elvis Presley, il quale le chiese di uscire. Tuttavia la cantante avrebbe rifiutato perché troppo imbarazzata e nervosa:

“Gli ho detto di no perché mi rendeva nervosa tutto ciò che lo circondava, non che fossero cattive persone, ma dichiamo che mi rendeva nervosa la sua reputazione”.

Tutto ciò anche come prova del fatto che ritiene che gli uomini non siano per nulla una necessità: “Assolutamente no, io amo i dolci e amo gli uomini. Credo che siano fantastici, ma non ne hai davvero bisogno per vivere“. Poi ha aggiunto: “La mia esperienza con loro è bellissima in quanto li scelgo perché mi piacciono, non perché ne abbia bisogno“.

Un punto di visto che sicuramente verrà condiviso da tante sue fan. Non ci resta che aspettare il suo compleanno, il 20 maggio 2024, per vedere come deciderà di festeggiare i suoi 78 anni con il compagno e gli amici.