Gossip

Vincenzo Chianese | 3 Maggio 2024

Fedez

Nelle ultime ore sui social sta girando un video in cui si nota Fedez mentre ride e scherza con una misteriosa ragazza e sul web si parla già di presunto flirt.

Fedez ancora al centro del gossip

Sono ormai mesi che Fedez e Chiara Ferragni si sono separati tuttavia i due sono ancora al centro del gossip e dell’attenzione mediatica. Dopo la fine del loro matrimonio, il rapper e l’imprenditrice digitale hanno iniziato un nuovo capitolo della loro vita e attualmente sono più distanti che mai. Pare infatti che al momento non ci sia possibilità di un ricongiungimento, nonostante siano in molti a sperare ardentemente in un ritorno di fiamma. Proprio in questi giorni intanto l’influencer è volata in America, mentre Federico è rimasto a Milano e si sta prendendo cura dei suoi figli, dedicandosi al tempo stesso anche ai suoi impegni professionali.

Nelle ultime ore però qualcosa ha riportato il cantante al centro del gossip. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto. Come di certo in molti sapranno, proprio oggi è stato rilasciato il nuovo album di Capo Plaza. Ieri sera dunque per l’occasione si è tenuto un release party, al quale ha partecipato anche Federico. A un tratto però sui social ha iniziato a girare un video nel quale appare proprio il rapper.

Nella clip in questione, si vede sulla sfondo Fedez in compagnia di una misteriosa ragazza bionda e i due ridono e scherzano amabilmente. A quel punto sul web si è iniziato prontamente a parlare di un presunto flirt, ma ovviamente le conclusioni potrebbero essere affrettate. Nel filmato infatti non si nota nulla di compromettente e di conseguenza non c’è nulla che faccia presagire che tra Federico e la ragazza in questione ci sia un interesse.

Nel mentre il cantante ha parlato di alcune grosse sorprese per i fan e nei prossimi giorni potrebbero esserci dei sorprendenti annunci.