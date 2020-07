1 Ciavy età, vero nome e altezza

Cosa sappiamo di Ciavy di Temptation Island 2020? Il protagonista del reality è nato a Roma (città in cui vive) nel 1985, la sua età quindi è di 35 anni. Non conosciamo invece la sua altezza.

Non tutti sanno ma all’anagrafe il suo vero nome è Andrea Maliokapis, come gentilmente riportato da Chi è cosa. Ciavy infatti non è altro che un soprannome e pare derivi da “er ciavatta“. Tra le altre curiosità che sappiamo su di lui è che un grande appassionato di box, sport che pratica.

Queste sono le uniche informazioni che abbiamo a riguardo su di lui. Probabilmente grazie a Temptation Island 2020 nelle prossime settimane riusciremo ad estrapolare ulteriori news. Al momento però ci atteniamo a questo.

Cosa sappiamo invece della sua vita privata di Ciavy? Entriamo nel dettaglio…