Chi è Ghali? Età, altezza, fidanzata e Instagram

Nicolò Figini | 7 Febbraio 2024

Sanremo 2024

Sul palco dell’Ariston, in onda dal 6 al 10 febbraio 2024, saliranno tantissimi cantanti e tra loro ci sarà anche Ghali. Nell’attesa però possiamo andare a scoprire qualche informazioni in più sul Big in gara: dall’età all’altezza passando per la fidanzata e il profilo Instagram.

Chi è Ghali

Nome e cognome: Ghali Amdouni

Nome d’arte: Ghali

Età: 30 anni

Data di nascita: 21 maggio 1993

Luogo di nascita: Milano

Segno zodiacale: Gemelli

Altezza: 1 metro e 94 centimetri

Peso: informazione non disponibile

Professione: cantante

Marito: Ghali è fidanzato con Camilla Venturini

Figli: non ha figli

Tatuaggi: ha alcuni tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @ghali

Ghali età e biografia

Andiamo alla scoperta di chi è e quanti anni ha il rapper Ghali. Il cantante nasce nel 1993, di conseguenza ha 30 anni d’età. Ma quanto è alto? La sua altezza è di 1 metro e 94 centimetri mentre sul peso non abbiamo informazioni.

Spesso mette in mostra il suo fisico e per tale ragione sappiamo che ha diversi tatuaggi. Forse vi interessa sapere quali sono le sue origini e quelle due suoi genitori. Che nazionalità ha Ghali? Il rapper è italo-tunisino in quanto la madre e il padre provengono dalla Tunisia.

Un’altra curiosità che hanno in molti è qual è il vero nome di Ghali e non tutti sanno che è registrato in tal modo all’anagrafe. Si tratta di un nome arabo che significa “prezioso” o “di valore“. Non abbiamo news sulla sua religione.

Pur non avendo origini italiane il rapper canta in lingua italiana. Ma dove viveva e dove vive abita oggi? Ha sempre vissuto tra la periferia milanese e il capoluogo lombardo.

Che rapporto ha Ghali con i genitori? Il cantante è cresciuto con la madre. Il padre è stato arrestato quando era piccolo e lui in gioventù ha avuto una vita piuttosto turbolenta.

Ora che abbiamo capito quante lingue parla e come si chiama realmente Ghali possiamo passare alla sua vita privata…

Vita privata

Veniamo alla vita privata di Ghali: chi è la sua fidanzata? Dalla fine del 2018 il cantante ha avuto relazione stabile con la modella Mariacarla Boscono. Non si conoscono le cause della loro separazione.

Dopo essersi lasciato con la modella pare che oggi la nuova fidanzata è Camilla Venturini.

Di origini bresciane collabora con la sorella alla creazione di accessori e borse del loro brand, Medea.

Quindi possiamo affermare con certezza che è fidanzato non è single, ma con altrettanta sicurezza confermiamo che non ha figli o figlie.

Ora che sappiamo come si chiama la fidanzata di Ghali passiamo ai suoi profili social…

Dove seguire Ghali: Instagram e social

Dove possiamo seguire Ghali sui social? Il rapper ha un profilo Instagram che conta oltre 2 milioni e mezzo di follower. Notiamo principalmente foto in cui informai i fan sulla sua carriera e lascia poco spazio alla vita privata.

Il cantante ha anche un account su Twitter, ma possiamo trovarlo pure su TikTok, e Facebook. Ma è presente anche su piattaforme streaming come Spotify e YouTube.

Per concludere ha aperto un suo sito ufficiale dove vende il proprio merchandising. Andiamo a dare un’occhiata alla sua carriera…

Carriera

Come è diventato famoso Ghali? La sua carriera ha inizio nella musica hip hop con il nome di Fobia, per poi essere cambiato. Nel 2011 fonda i Troupe D’Elite (tra i quali era presente anche Ernia).

Il successo arriva nel momento in cui accompagna in tour Fedez per poi collaborare anche con Sfera Ebbasta. Dal 2014 al 2016 pubblica una serie di canzoni con i quali ottiene grande popolarità. Nello stesso periodo assume il nome d’arte con cui lo conosciamo oggi.

In quell’anno registra un record di streaming con il singolo “Ninna nanna” ottenendo un quadruplo Disco di Platino. Tra gli altri brani possiamo citare anche “Pizza Kebab“, “Happy Days” e “Habibi“.

Nel 2018 dà il via al primo tour nei palazzetti d’Italia, il quale è stato preceduto dai singoli “Cara Italia“, “Peace & Love” e “Zingarello“. Due anni dopo approda a Sanremo come super ospite nella quarta serata del Festival.

Pubblica altri due album, l’ultimo dei quali vanta la collaborazione di rapper molto noti come Geolier e Luché.

Ma cosa è successo a Ghali oggi? Nel 2024 entra in gara tra i Big di Sanremo con la canzone “Casa mia“.

Sanremo 2020

Nel 2020 Ghali è stato super ospite nella quarta serata del Festival di Sanremo.

Qui canta i singoli Cara Italia, Boogleman, Wily Wily e, in via inedita, Good Times.

Passiamo alle sue canzoni più nello specifico.

Canzoni

Se vi siete mai chiesti chi canta Good Times e chi ha creato la canzone Habibi la risposta è Ghali.

Ma quante canzoni e quanti brani ha fatto il cantante? Possiamo partire dagli album: “Album“, “DNA“, Sensazione ultra” e “Pizza Kebab Vol. 1“.

Qui di seguito, infine, possiamo vedere le canzoni del cantante che sono diventati dei singoli:

Ninna nanna (2016) Pizza kebab (2017) Happy Days (2017) Habibi (2017) Peace & Love (2018) Zingarello (2018) I Love You (2019) Turbococco (2019) Hasta la vista (2019) Flashback (2019) Boogleman (2020) Good Times (2020) Barcellona (2020) Mille pare (2020) Chiagne ancora (2021) Wallah (2021) Walo (2022) Fortuna (2022) Pare (2022) Baba (2023) Casa mia (2024).

L’ultima canzone è appunto “Casa mia“. Ma quanti dischi di platino ha Ghali? Il cantante ha vinto 47 Dischi di Platino e 18 Dischi d’Oro.

Ghali al Festival di Sanremo 2024

Ghali approda al Festival di Sanremo 2024 il 6 febbraio con il brano “Casa mia” e ha più volte affermato di essere molto entusiasta di questa nuova avventura. In merito alla sua canzone ha affermato:

“Casa mia è un viaggione, come fosse un brano a quattro mani con un extraterrestre amico. Cerco di spiegargli e guardiamo il pianeta Terra dall’alto.

Ci sono cose che non riesce a comprendere e non so spiegargli. Cose che succedono e che stanno succedendo oggi sul nostro pianeta”.

Ghali, infatti, pochi giorni prima del Festival ha passeggiato a Napoli con un alieno per promuovere il brano.

Nella serata delle cover, inoltre, si presenta con Ratchopper per un medley dal titolo “Italiano vero“. Passiamo adesso ai Big…

I Big di Sanremo 2024

Qui di seguito, adesso, passiamo vedere tutti i Big che si esibiranno sul palco dell’Ariston a Sanremo 2024 oltre a Ghali. La lista completa:

Alessandra Amoroso – Fino a qui; Alfa – Vai!; Angelina Mango – La noia; Annalisa – Sinceramente; Big Mama – La rabbia non ti basta; Bnkr44 – Governo punk; Clara – Diamanti grezzi; Dargen D’Amico – Onda alta; Diodato – Ti muovi; Emma – Apnea; Fiorella Mannoia – Mariposa; Francesco Renga e Nek – Pazzo di te; Fred De Palma – Il cielo non ci vuole; Gazzelle – Tutto qui.

Geolier – I p’ me, tu p’ te; Ghali – Casa mia; Il Tre – Fragili; Il Volo – Capolavoro; Irama – Tu no; La Sad – Autodistruttivo; Loredana Bertè – Pazza; Mahmood – Tuta gold; Maninni – Spettacolare; Mr. Rain – Due altalene; Negramaro – Ricominciamo tutto; Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita; Rose Villain – Click Boom!; Sangiovanni – Finiscimi; Santi Francesi – L’amore in bocca e The Kolors – Un ragazzo una ragazza.

Amadeus li presenterà uno a uno e con lui, in ogni serata, un co-conduttore diverso: Lorella Cuccarini, Teresa Mannino, Giorgia, Marco Mengoni e Fiorello.

Il percorso di Ghali a Sanremo 2024

Il percorso di Ghali a Sanremo 2024 ha inizio martedì 6 febbraio e prosegue fino alla finale di sabato 10. Porta sul palco dell’Ariston la canzone “Casa mia“. Vi terremo aggiornati.

1° serata: IN AGGIORNAMENTO