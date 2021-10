Chiara Biasi è stata derubata

Uno dei nomi più amati e seguiti del web è senza ombra di dubbio quello di Chiara Biasi. Come sappiamo infatti da anni l’influencer è nel cuore di migliaia di utenti, che passo dopo passo la supportano e la sostengono con fedeltà. In queste ore tuttavia è accaduto qualcosa di spiacevole che ha portato la Biasi al centro dell’attenzione mediatica. Chiara infatti è stata derubata in casa sua, e la notizia ha così fatto il giro del web. Ma cosa è accaduto e cosa hanno rubato i ladri? Andiamo a scoprirlo.

Come si legge su La Repubblica, sembrerebbe che il colpo sia avvenuto tra le 22 e le 3 di ieri notte, quando l’influencer era in centro con alcune amiche. I ladri così sono entrati nell’appartamento di Chiara Biasi, situato in un palazzo di corso Venezia, al terzo piano. In casa non ci sarebbero stati allarmi attivi e così i farabutti sono entrati dalla porta-finestra del salone e sono usciti dal retro. Ma cosa hanno rubato? Stando a quanto si legge, sembrerebbe che i ladri abbiano portato via un bottino di ben 100 mila euro! Ecco cosa ci sarebbe stato tra gli effetti rubati alla Biasi:

“Molto consistente il bottino: cinque orologi di lusso, tra Rolex e Patek Philippe, e decine tra borse e trolley griffati Prada, Gucci e Chanel. La vittima non ha quantificato il valore della merce rubata, che dovrebbe aggirarsi sui 100mila euro. Sul posto sono arrivati i poliziotti delle volanti, che indagano sul caso”.

Naturalmente noi di Novella 2000 mandiamo un forte abbraccio a Chiara Biasi, con la speranza che i ladri che si sono intrufolati in casa dell’influencer possano essere acciuffati.

