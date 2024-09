È stata una delle prime fashion blogger o come ama definirsi lei “lifestyle blogger” e influencer italiane. Conosciamo meglio chi è Chiara Biasi attraverso alcune notizie e curiosità sul suo conto: età, peso, fidanzato e Instagram dove seguirla.

Chi è Chiara Biasi

Nome e Cognome: Chiara Biasi

Data di nascita: 28 marzo 1990

Luogo di nascita: Pordenone

Età: 34 anni

Altezza: 1 metro e 75 centimetri

Peso: 50 kg

Segno zodiacale: Ariete

Professione: lifestyle blogger e influencer

Fidanzato: Chiara è fidanzata con Antonio Pulvirenti

Figli: Chiara non ha figli

Tatuaggi: Chiara ha dei tatuaggi sul suo corpo

Profilo Instagram: @chiarabiasi

Chiara Biasi età, altezza e peso

Apriamo con la biografia di Chiara Biasi. Quanti anni ha e dov’è nata? L’influencer è nata a Pordenone, in Friuli Venezia Giulia, il 28 marzo 1990. La sua età è di 34 anni ed è del segno zodiacale dell’Ariete.

Quanto è alta e quanto pesa Chiara Biasi? L’altezza di Chiara dovrebbe corrispondere tra 1 metro e 67 e 1 metro e 75 centimetri. C’è chi in maniera indelicata si è chiesto come fa a essere così magra l’influencer e non sono mancati negli anni commenti di pessimo gusto da parte degli haters.

Come raccontato da lei stessa ha avuto dei problemi di salute che l’hanno portata per un periodo ad allontanarsi dai social. La Biasi è stata vittima di ischemia che l’hanno portata a dover prendere dei medicinali che ne hanno provocato il dimagrimento. Oggi per fortuna sta meglio.

Vita privata

E della vita privata cosa sappiamo? Chiara Biasi ha un fidanzato e dei figli? Possiamo dirvi che non ha figli, una delle sue vecchie fiamme, tra le più famose, è l’attaccante Simone Zaza. La loro storia si è conclusa ufficialmente nel febbraio 2018.

Ma chi è il fidanzato della Biasi nel 2024? Negli anni si è parlato di diversi flirt, presunti o tali. Oggi l’influencer è legata ad Antonio Pulvirenti, che di lavoro fa lo stylist. Dopo svariati gossip la coppia è uscita allo scoperto sui social.

Sempre per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che ha amicizie con volti noti del mondo dello spettacolo. In particolare con Chiara Ferragni, una delle sue più care amiche. Spesso si sono supportate a vicenda nei momenti più complessi, specie quando la Ferragni ha avuto a che fare con i problemi di salute dell’ex Fedez, ma anche dopo la rottura da quest’ultimo.

Dove seguire Chiara Biasi: Instagram e social

Per caso vi state domandando dove si può seguire Chiara Biasi? L’influencer è presente su tutte le maggiori piattaforme social, da Facebook a Instagram, per passare a TikTok e Twitter (oggi X).

Sui social menzionati la Biasi si racconta tra vita privata e professionale, dove non mancano certamente collaborazioni con brand di successo, ma anche momenti di relax insieme alle persone a lei care.

Ovviamente scorrendo sui suoi social è anche possibile vedere com’era Chiara Biasi prima del suo successo.

Carriera

Concludiamo con la carriera. Da sempre Chiara Biasi è stata appassionata di moda. Grazie al suo essere determinata, ha riuscito a confermarsi come una fashion blogger (o come ama dire lei lifestyle blogger) e influencer di maggior successo e una tra le prime nel nostro Paese.

Durante gli studi, mentre cercava lavoro nel campo della moda e si è trasferita a Milano, Chiara Biasi ha iniziato a intraprendere questa strada. A cambiare il suo percorso l’incontro con Chiara Ferragni nel 2008, che le ha consigliato di aprire un blog tutto suo. Se prima l’ha fatto in via amatoriale, con il tempo ne ha fatto una professione.

Grazie al suo blog dunque è riuscita a trasformare la sua passione in un lavoro, che l’ha portata negli anni alla collaborazione con diversi brand di successo e personaggi noti. Questo ha permesso a Chiara Biasi di aprire anche una linea tutta sua.