A seguito del dissing di Fedez era attesa la reazione da parte di Tony Effe, che è arrivata pochi istanti dopo dalla pubblicazione del video. Ma cos’ha detto il rapper romano? Scopriamolo insieme…

La reazione di Tony Effe

La tanto attesa risposta di Fedez al dissing di Tony Effe è arrivata nella tarda serata di ieri e no, non è stata per nulla leggera! L’ex marito di Chiara Ferragni in pochi minuti ha totalizzato un numero importante di views (parliamo di 150 mila circa e non sono pochi).

Ovviamente tra coloro che hanno visionato il filmato c’è anche Tony Effe, la persona più interessata alla faccenda poiché coinvolta in prima persona ovviamente. Ci si aspettava forse un video, come quello pubblicato quando ha risposto al dissing di Niky Savage (amico di Fedez), ma il rapper romano in realtà sembra essersi risparmiato per ora un intervento di questo tipo.

Si è affidato a Instagram e su sfondo nero ha postato una scritta bianca. Una reazione striminzita la sua, per alcuni, ma che ha lasciato intendere molto. “Che imbarazzo”, con l’emoji che ha gli occhi sbarrati. Insomma pare che Tony Effe sia rimasto abbastanza basito dal modo in cui Fedez abbia deciso di rispondere. Non si è dilungato più di tanto e non ha aggiunto delle altre dichiarazioni, ma non è escluso sia rimasto sorpreso anche dal coinvolgimento dell’ex Taylor Mega in questo dissing tra loro.

La risposta di Tony Effe a Fedez – Instagram stories

Ebbene sì perché guardando il video, a un certo punto, spunta fuori proprio Taylor Mega che sembra proprio essersi schierata dalla parte di Fedez. Forse Tony Effe non si aspettava questa mossa ed è per questo anche che potrebbe essersi sentito in “imbarazzo” come ha poi scritto.

Non sappiamo ora se Tony Effe deciderà o meno di replicare a quanto detto da Fedez, ma sta di fatto che gli occhi in queste ore sono tutti puntati su di loro. Ci sarà una contro risposta? Cosa dobbiamo aspettarci ora?