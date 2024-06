La tiktoker Chiara Facchetti compra un vecchio Nokia per fare digital detox ma posta subito un video

NEWS

Debora Parigi | 24 Giugno 2024

Ha fatto sorridere il nuovo contenuto digitale dell’influencer Chiara Facchetti, nota per i suoi video social che fanno molto chiacchierare il web. Sì perché questa volta ha deciso di acquistare un vecchio modello di Nokia per potersi staccare un poì dal mondo digitale. Il problema è che dopo l’acquisto ha subito pubblicato un video su TikTok.

Digital detox per Chiara Facchetti, ma pubblica video TikTok per dirlo

Se non conoscete la content creator Chiara Facchetti, vi diamo qualche breve informazioni per presentarvela. Classe 1986, Chiara è un’ex impiegata statale che a un certo punto della sua vita ha deciso di puntare sui social per diventare influencer e content creator. Ha pubblicato anche un libro ed è molto attiva adesso sui social facendo di questa sua passione un guadagno.

I suoi video sono molto discussi dagli utenti, in particolare per i contenuti che pubblica. Sicuramente un video di cui si è parlato a lungo è stato quello in cui ha riferito della sua paura di volare. In quell’occasione la Facchetti decise di superare la sua paura comprando col marito un biglietto aereo, andò all’aeroporto, fece colazione, ma all’ultimo secondo decise di non partire perché troppo impaurita dal volare.

Oggi Chiara Facchetti è tornata a far parlare di sé per una nuova questione che la riguarda. L’influencer ha infatti deciso di staccare un po’ dal mondo social, di fare digital detox da un paio di settimane così da essere offline. La sua volontà è quella di depurarsi da questo continuo stare attaccata allo smartphone e fare contentui. Per questo motivo ha acquistato un vecchio modello di Nokia, l’iconico 3210. La nota marca di cellulari lo ha infatti riproposto con una forma quasi identica all’originale dei primi anni 2000 per coloro che non sono interessati ai nuovi smartphone.

Niente di strano fino a qui se non fosse che Chiara Facchetti ci ha fatto subito un video che ha poi pubblicato sul suo profilo TikTok.

L’influencer ha subito pubblicato un video di questo unboxing, mostrando tra l’altro di aver acquistato ben due telefoni perché non sapeva scegliere il colore. E infatti non sono mancati i commenti degli utenti che hanno fatto notare subito questa cosa in maniera molto divertita.