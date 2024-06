Giulia Stabile ancora offesa per i suoi denti, la risposta che dà agli hater è da applausi (FOTO)

NEWS

Debora Parigi | 24 Giugno 2024

Giulia Stabile

Non si placano le offese a Giulia Stabile per i suoi denti e così la ballerina ha dato una risposta che zittisce gli hater

A pochi giorni dal suo 22esimo compleanno, Giulia Stabile è tornata sui social a parlare dei suoi denti. In particolare ha parlato del diastema, cioè l’apertura centrale tra i due denti incisivi superiori. La ballerina ha questa particolarità da sempre e spesso è stata causa di bullismo e offese nei suoi confronti. Qualcuno continua ad attacarla per questo e lei ha risposto per le rime.

La risposta di Giulia Stabile alle offese per i suoi denti

Siamo nel 2024, una giovane ragazza tre anni fa ha vinto il talent Amici dimostrando la sua grande bravura nella danza. Quella ragazza è una ballerina professionista nel programma che ha vinto e lavora duramente ogni anno tra stage, masterclass e corsi di aggiornamento in giro per il mondo. Siamo nel 2024 e c’è chi ancora fa bullismo per uno spazio tra i denti.

La vicenda riguarda Giulia Stabile, ballerina amatissima dal pubblico, ma allo stesso tempo presa molto di mira da utenti che probabilmente non hanno di meglio da fare nella loro vita. Dopo la vittoria di Amici, Giulia ha dimostrato di essere un’ottima ballerina, di lavorare duramente e migliorarsi ogni anno di più raggiungendo grandi obiettivi nella sua carriera di danzatrice. Ma nonostante questo c’è chi si sofferma sulla sua risata e addirittura sui suoi denti.

E così, dopo tre anni da quella meritata vittoria ad Amici e pochi giorni dopo il suo 22esimo compleanno, Giulia Stabile è intervenuta sui social per parlare dei suoi denti, del suo diastema. Questo è il termine tecnico con cui si indica uno spazio tra due denti, in particolare gli incisivi superiori. La ballerina, infatti, viene costantemente offesa per questo suo problema che però è diventato la sua particolarità. Così ha messo nelle storie Instagram una sua foto sorridente e ha risposto a tutti coloro che la offendono.

“22 anni con uno spazietto tra i denti che ha anche un bellissimo nome: diastema. Che non chiuderò mai”, ha scritto la ballerina. “Quindi potete anche continuare a dirmi per tutta la vita ‘questa con tutti i lavori che ha fatto non si è messa da parte un po’ di soldi per pagarsi il dentista?’ (anche se non lo dite in questo modo ma ho preferito non essere volgare) che tanto saranno parole buttate al vento. Potranno non piacere tante volte anche a me questi denti, ma allo stesso tempo so che è qualcosa che mi rende diversa e unica. E non permetterò mai che le parole di alcune persone insensibili mi portino a pensare di volermi cambiare”.

Giulia Stabile, quando era allieva di Amici, ha affrontato un lungo percorso non solo di danza, ma anche personale. Durante quei mesi, infatti, ha superato vari ostacoli e ha imparato ad accettarsi per quella che è.