Debora Parigi | 25 Luglio 2023

Nuova polemica social su Chiara Ferragni e Fedez

Ieri è partita una polemica social prima su Chiara Ferragni e poi anche su Fedez. La coppia sta trascorrendo le vacanze separate (al momento). Lui è in Sardegna con i filgi, mentre lei è in Sicilia con alcune amiche. Proprio dalla regione a sud dell’Italia, l’influencer non manca di pubblicare storie e post che si riempiono di like e commenti.

E ieri mattina Chiara ha pubblicato una sua foto in barca e ha scritto nella didascalia “A good Monday” (un buon lunedì). Ed è proprio questo che ha fatto arrabbiare tantissime persone. Il motivo è l’allerta incendi che da quasi una settimana è stata diramata in Sicilia e che sta vedendo la regione devastata dal fuoco. I siciliani stanno passando dei giorni terribili e fa male vedere una distruzione del genere.

Gli utenti si sono quindi arrabbiati perché Chiara Ferragni ha pensato di fare questo post come se non succedesse niente di grave in Sicilia, invece di parlare del problema. A questo punto su Twitter è intervenuto il marito Fedez che l’ha difesa. Citando un tweet di accusa ha infatti scritto: “La Sicilia va a fuoco. Tu da Twitter prendi un post di Chiara Ferragni fatto ieri mattina quando l’allerta della protezione civile in Sicilia fa riferimento a STANOTTE. Bravo, tu sì che sei stato di grande utilità in questo momento. Serviva proprio una polemica inutile…serviva più che altro a te”.

Fedez, però, ha poco dopo rimosso il tweet. Il motivo? Non ne siamo certi, ma potrebbe essere perché aveva scritto delle inesattezze. Come detto, infatti, l’allerta della protezione civile c’è da molti giorni e non da stanotte. Gli incendi in Sicilia sono presenti da quasi una settimana e solo stanotte sono aumentati in maniera esponensiale con le immagini che sono finite ovunque.