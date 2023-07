Temptation Island, le prime parole di Manuel e Francesca dopo il falò

NEWS

Vincenzo Chianese | 25 Luglio 2023

Temptation Island

Manuel e Francesca dopo il falò a Temptation Island

Ieri sera nel corso della quinta puntata di Temptation Island abbiamo assistito al falò di confronto tra Francesca e Manuel. A decidere di interrompere in anticipo il percorso all’interno del reality show è stata proprio Francesca, che dopo aver visto l’ennesimo video del suo compagno ha chiesto alla produzione un faccia a faccia immediato. Nel corso del falò tra i due non sono mancate scintille, e alla fine del confronto la coppia ha deciso di lasciarsi definitivamente. Subito dopo sia Francesca che Manuel hanno rilasciato le loro prime dichiarazioni a caldo ai microfoni di WittyTv. Proprio la Sorrentino, parlando di quanto accaduto con il suo ormai ex compagno, ha affermato:

Mi sono ritrovata di fronte a una persona con cui non mi sentivo in contatto. Mi stavo rovinando dietro questa relazione. Ogni giorno mi sentivo scaricata di energia, risucchiata. Quando uscirò da qui penso che mi devo perdonare tante cose che ho accettato in questo rapporto. Quando vedevo un’attenzione, una premura in più mi sentivo un po’ strana perché io non ero abituata a quello. L’anormalità per me era diventata la normalità.

E ancora Francesca ha aggiunto:

“Non ho voglia di dedicarmi ad altre persone o trovare subito una persona tampone. Devo stare prima bene io con me stessa. In questo momento sto male. È normale stare male, perché ho detto addio a una persona che ha fatto parte della mia vita. Però non si poteva fare scelta più giusta. Per una volta non mi sono fatta calpestare, sono stata io ad aver preso la decisione. Poi che anche lui sia arrivato alla consapevolezza di dover stare separati sono contenta per lui”.

A rilasciare delle dichiarazioni dopo il falò a Temptation Island, è stato anche Manuel, che ha affermato:

“All’inizio appena l’ho vista ho notato che era inca**ata perché la conosco, e non ti nego che comunque è stato bello rivederla. Era un puzzle che dovevo riempire. Io l’ho riempito tutto, perché ho pensato a 360 gradi quale poteva essere la soluzione più giusta per me e per lei. Facendo un bilancio, la cosa che a me mancava di più era la mia libertà. Mi è venuto da piangere nel momento in cui stavamo prendendo la decisione perché so che questa volta l’ho persa definitivamente. Francesca è stata importante per me e lo sarà sempre”.